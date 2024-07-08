快訊

別等油箱空了才加油！保護愛車 中油曝三NG行為：濕氣重地區注意

新青安房貸幫到誰？李同榮：三種人受益 年輕人深受其害

性騷鄭凱云和解內幕曝光！TVBS提1交換條件 保住「金雞母」江坤俊

立院續審選罷法爆衝突 林楚茵指遭王鴻薇掌摑見血

中央社／ 台北8日電

立法院內政委員會繼4日後再次排審選罷法民進黨團發出甲級動員搶占主席台，開會前藍綠立委爆發肢體衝突，民進黨立委林楚茵指國民黨立委王鴻薇賞巴掌，導致她耳環掉落、下巴見血。

立法院內政委員會今天排審選罷法修正草案等案。由於內政委員會4日排審公職人員選舉罷免法修正草案議程，納入國民黨立委提高罷免門檻的提案，引發朝野衝突。民進黨立委占主席台杯葛議事，國民黨立委及無黨籍召委高金素梅欲更換會議室因應，但因議事人員無法到場而無法開會。

高金素梅今天再次排審選罷法，民進黨立法院黨團上午6時發動甲級動員，擬阻擋法案遭強行初審通過、送出委員會會議開始前，民進黨立委與國民黨立委為搶占主席台，爆發肢體衝突。

雖民進黨率先進入會議室，成功坐上主席台、發言台，但國民黨立委仍上前推擠，林楚茵指王鴻薇對她連續打了好幾個巴掌，甚至打掉她的耳環、下巴也見血，將到醫院驗傷。

民進黨立委黃捷則說，開會通知單上寫的開會地點就是紅樓202會議室，但國民黨團卻不讓議事人員進入，想要偷換會議室，並協尋召委高金素梅。

國民黨 民進黨 選罷法

延伸閱讀

鄭文燦涉貪遭聲押 王鴻薇：民進黨內鬥白熱化浮檯面

揭基市長罷免到補選花6000萬 王鴻薇：民進黨浪費資源

王定宇落跑助戰內政委員會 王鴻薇批薪水小偷

王鴻薇爆：ACE詐團主嫌藏身媒體集團 還幫開節目洗白

相關新聞

上周才圈禁議事人員 吳思瑤今控高金素梅挾持議事人員

朝野今天續戰「公職人員選舉罷免法」修正，民進黨立院黨團拂曉出擊，成功佔領主席台，民進黨團幹事長吳思瑤批評，面對藍白這種「...

上周遭批薪水小偷 白委今天現身選罷法審查現場

立法院內政委員會今天排審「選罷法」部分條文修正案，民眾黨麥玉珍上周末出現遭批，今早現身內政委員會。她說，上周四也有準備好...

影／澄清出拳 王鴻薇：為幫忙被勒脖子徐巧芯反遭綠委攻擊

「公職人員選舉罷免法修正」上午再次闖關立法院內政委員會，朝野動員過程中藍綠再度上演全武行，國民黨立委徐巧芯與民進黨立委林...

藍白倡罷免連署附身分證影本 洪申翰：詐團作夢都會笑

朝野今天續戰「公職人員選舉罷免法」修正，民進黨立委洪申翰指出，藍白堅持要求罷免連署需附身分證正反影本，認為能讓連署過程更...

被問藍委助攻反幫罷免謝國樑添柴火？ 蔣萬安用9字回應

立法院內政委員會今預計審選罷法相關法案，卻再爆藍綠衝突。由於公民團體發起的罷免謝國樑行動已進入第二階段，國會戰場及藍委助...

女藍委齊控綠打人 認民進黨惡人先告狀

「我旁邊都是民進黨立委，是綠委林楚茵與黃捷先動手！」國民黨立委王鴻薇8日高聲反駁綠營指控揮拳說，她說，民進黨先動手還惡人告狀，她是被林楚茵打，還有黃捷偷踢才會還手。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。