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今再審選罷法 藍綠動員

聯合報／ 記者張睿廷林銘翰陳熙文／台北報導
立法院內政委員會上周排審「公職人員選舉罷免法」修正草案發生衝突，無黨籍召委高金素梅（中）今天再排開會。圖／聯合報系資料照片
立法院內政委員會上周排審「公職人員選舉罷免法」修正草案發生衝突，無黨籍召委高金素梅（中）今天再排開會。圖／聯合報系資料照片

立法院內政委員會上周排審藍、綠版本的「公職人員選舉罷免法」修正草案發生衝突，議事癱瘓，無黨籍召委高金素梅今天再排開會，並抽掉國民黨立委許宇甄版本草案，僅留下民進黨立委吳秉叡所提草案予以審查。不過，民進黨立法院黨團預計再次動員，阻止法案審查；國民黨團也於上午六時發起甲動，希望加嚴選罷法並將修正草案送出委員會。

民眾黨團先前兩度定調，不支持修法提高罷免門檻，也不會自提選罷法修法版本，不過上周黨團會議後，決議自提修正動議，比照總統副總統選舉罷免法的規定，今天預計由立委麥玉珍代表提案。

據了解，民進黨團今天上午將再動員至內政委員會，國民黨團為避免主席台再次遭霸占導致會議癱瘓，逐一要求黨籍立委上午至內政委員會「支援」，預期今天又將上演朝野交鋒。

吳秉叡 國民黨 民進黨 罷免 許宇甄 選罷法 高金素梅 麥玉珍

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