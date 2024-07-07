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選罷法周一決戰！藍綠仍互不相讓 學者這樣分析

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
立法院8日將繼續審《選罷法》。圖為投票示意圖。圖／聯合報系資料照片
立法院8日將繼續審《選罷法》。圖為投票示意圖。圖／聯合報系資料照片

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】立法院8日將繼續審《選罷法》，國民黨事先喊話民進黨別杯葛！國民黨立委洪孟楷7日受訪時強調，《選罷法》可理性討論，若民進黨再杯葛，將承擔政治後果。但民進黨立委鍾佳濱受訪時則直言，與國民黨之間沒有互信，難相信藍說要討論。學者曲兆祥受訪時分析，此案的政治效應應該沒有國會改革那麼大。

立法院內政委員會在4日排審國民黨立委提案的選罷法修正草案時，民進黨立委在會議開始前攻占主席台，力阻爭議法案，國民黨立委反批沒收討論。議事空轉一上午後，會議主席、無黨籍召委高金素梅下午欲更換會議室未成，隨後宣布散會，朝野將於8日再戰。

藍盼別再杯葛

國民黨立委洪孟楷受訪時表示，4日的內政委員會原定要討論《選罷法》，但民進黨立院黨團卻當家鬧事，不只軟禁議事人員還強奪資料，過去立法院發生衝突都是僅限立委之間，不會波及到任何工作人員，民進黨如今首開惡例，做出有違法疑慮的行為，非常不應該，他呼籲8日將繼續審查《選罷法》，盼民進黨不要再惡意杯葛。

「希望民進黨能理性討論修法！」洪孟楷質疑，過去藍白推動《立法院職權行事法》有關國會改革的法案時，民進黨質疑「沒有討論，沒有民主」，但如今卻是民進黨不願討論、霸占主席台使會議癱瘓。

綠不敢相信藍

但民進黨立委鍾佳濱受訪時指出，國民黨之前說要討論，但國會改革時沒有討論，而在基隆市長謝國樑通過罷免門檻的敏感時刻說要修《選罷法》，誰會相信以後才適用？他強調，「大野狼已經進入過小紅帽家一次了，這次小紅帽還會上當嗎？ 」

鍾佳濱指出，民進黨8日還是會阻止藍白強渡關山，他批評國民黨將「提高罷免門檻」狹隘解釋成「票數問題」，但過去偽造連署的是國民黨，說要調整罷免門檻也是國民黨，此時說要修法，已經無法讓綠黨團相信是真的。

調整程序爭議不大？

師大政研所教授曲兆祥受訪時判斷，選罷法修正案最大的爭議就是罷免門檻，但在罷免程序上大家沒有那麼有意見，若國民黨與民眾黨有共識，不動原本25%的罷免門檻，而是《總統副總統選舉罷免法》要求連署提供身分證影本的話，民進黨應該不會有太多抵抗。

「不過也要看兩黨是否又有議事突襲的狀況！」曲兆祥說，若民進黨態度與上周仍一致，或是國民黨仍決定要提高罷免門檻，委員會再次爆發衝突也是難免，但此案應該不會造成如國會改革一樣巨大的衝擊，畢竟國會改革有牽涉到《憲法》，而《選罷法》僅是立法過程的爭議。

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