立院8日再審選罷法 綠嗆阻擋、藍盼理性討論

立法院內政委員會8日將再度排審選罷法修正草案，民進黨團幹事長吳思瑤今天表示，選罷法具有高度政治性，沒有社會正當性，民進黨團將阻擋在野黨。國民黨團書記長洪孟楷說，明天會本於議事規則要求開會，希望朝野可以理性溝通討論。

立法院內政委員會8日將排審選罷法修正草案等案。由於內政委員會4日排審選罷法修正草案議程，納入國民黨立委提高罷免門檻的提案，引發朝野衝突。民進黨立委占主席台杯葛議事，國民黨立委及無黨籍召委高金素梅欲更換會議室因應，但因議事人員無法到場而無法開會。

國民黨團批評民進黨立委囚禁議事人員，民進黨團則反嗆更換會議室是無效宣告，違反議事程序，雙方各自占據1間會議室對峙。最後，高金素梅考量議事人員的人身安全，宣布散會，結束朝野對峙情況，但高金素梅也宣告8日會繼續排審選罷法。

立法院內政委員會8日排審選罷法修正草案，議程中並未納入攸關提高罷免門檻的提案，但民進黨立委吳秉叡所提加嚴罷免連署的提案，則仍列入議程。各方關注，8日開會是否又將變成朝野對峙的場面。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤受訪表示，吳秉叡的提案早已撤案，但內政委員會議程仍留著吳秉叡的提案，相當惡意，目的就是讓民眾黨團能夠偷渡寄生，藉此調整罷免連署的修正動議；另一方面，過往委員會審查都會排入相關議案，國民黨立委許宇甄的提案未撤案卻沒排入議程，也是前所未見。

吳思瑤表示，民眾黨主張提高罷免連署門檻，此作法更不容易成案，使罷免難度不亞於調高罷免門檻，本質上仍是剝奪人民罷免權。

吳思瑤指出，選罷法仍具有高度政治性，沒有社會正當性，民進黨團將阻擋在野黨做法，至於具體行動則待明天揭曉。

民眾黨團總召黃國昌日前受訪提及，黨團早已準備好修正動議，很遺憾4日內政委員會無法開會討論，對於高金素梅繼續排案，民眾黨團將依程序，按既定計畫提出修正動議。

國民黨立法院黨團書記長洪孟楷表示，內政委員會8日將繼續審查選罷法相關法案，民進黨團4日當家鬧事，明天國民黨團會本於議事規則，好好的就事論事，要求開會，如果民進黨還是要用惡意暴力杯葛，傷害到議事人員，這是絕對不允許的，希望朝野可以理性溝通討論。

洪孟楷指出，過去審查國會改革法案時，民進黨的口號是「沒有討論，沒有民主」，而現在選罷法修正草案，不想討論的是民進黨，呼籲明天朝野理性平和看待。