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觀察站／罷免變惡戰 市民憂兩敗俱傷

聯合報／ 本報記者游明煌
發起罷免基隆市長謝國樑行動的「山海公民拆樑行動」公民團體昨天將43000份連署書送交基隆市選舉委員會審查，基市選委會檢視送入的幾十箱連署書。記者許正宏／攝影
發起罷免基隆市長謝國樑行動的「山海公民拆樑行動」公民團體昨天將43000份連署書送交基隆市選舉委員會審查，基市選委會檢視送入的幾十箱連署書。記者許正宏／攝影

罷免謝國樑公民團體昨完成二階連署送件，基隆選委會證實中央選委會「下指導棋」，明明選罷法規定查對文件40天，被要求壓縮為30天，眼見國家機器出動圍毆、加速霸樑，藍營不會等著挨打，除了黨中央助講團全力動員，罷免綠營議長童子瑋等5名議員也準備中，要化危機為轉機。

基隆史上頭一遭市長罷免案，在前市長、民進黨秘書長林右昌助攻後，提升為藍綠政黨對決，藍將罷免議長還以顏色，府會等同宣告決裂，政治紛擾恐無寧日，不利市政發展，市民擔心藍綠兩敗俱傷。

國民黨中央「固樑」，明天由趙少康郝龍斌等人到基隆掃街、直播宣講挺謝國樑，主軸要批民進黨選輸了想重選，削弱罷免正當性，要與拆樑團體每天在街頭的宣講場「直球對決」，藍營立委也陸續到基隆，中央助講團啟動，雙方將進入巷戰。

原本罷免案按程序走，不料另一名基隆前市長、中選會主委李進勇，發文要求縮短連署文件查對期為30天，讓藍營察覺綠營不僅有黨中央助攻，連國家機器也出動圍毆，事態更為嚴峻。

謝國樑表明將用市政亮點尋求支持、化解危機，但能否自救要先拆兩彈，一是電動車之亂，二是東岸商場爭議，要有更好的方案妥善解決轉租爭議，才能找回中間選民的支持。

國民黨深知不能被動挨打，已在集結地方社團、民代等系統，連署罷免議員的名冊都已準備了，待黨中央一聲令下就展開總動員，宣導不同意票和罷免綠營特定議員，不排除雙頭並進，化解藍營基層焦慮，也要藉全力反擊，吐一路挨打的怨氣。

基隆 李進勇 林右昌 童子瑋 罷免 謝國樑 趙少康 選委會 郝龍斌

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