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罷樑二階收件 30天查對壓力大

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
公民團體罷免基隆市長謝國樑行動，昨天將43000份連署書送交基隆市選舉委員會審查。記者許正宏／攝影
公民團體罷免基隆市長謝國樑行動，昨天將43000份連署書送交基隆市選舉委員會審查。記者許正宏／攝影

罷樑公民團體「山海公民拆樑行動」昨下午將4萬3000份連署書送件至基隆選委會，遠遠超過二階門檻3萬792份。罷團發言人李晏蓉表示，非常有信心一次過關。市府收件後表示，依選罷法將在40天內完成查對，但中選會發文「指導」要求市選委會30天內完成，市選委會將開會研議確認時程。

罷免二階連署自5月11日展開，為期2個月，李晏蓉說，連署書正副本共分成90箱送達選委會。因第一階段曾被淘汰800多份，都以最高規格填寫，舉凡壓線、字跡潦草等都請民眾重寫一張，把錯誤率壓到10%以下。

她說，連署書比門檻多出1萬多，對合格件數一點都不擔心，有信心一次可過關，另7月初還有民眾送件的數千件仍可補件，希望市府40天內完成查對，如果可以縮短為30天更好。

基隆市選委會表示，昨晚初看連署書影本少了100多份並有些錯漏，要求連署單位補件。拆樑小組表示，是因為少印，會先將所有連署書載回，周一再重送。

基市民政處長張淵翔兼任基隆市選委會總幹事，他說，「查對天數對基隆造成許多的壓力」，依選罷法規定有40天查對期，中央選委會要求30天內完成並送中選會。因基隆選委會人數比其他有罷免活動的縣市少，查對方法也有變，查對會更花時間，縮短查對期壓力更大。

張淵翔表示，罷免連署第一、第二階段，市府都依選罷法規定處理，中央選委會確有相關的「指導」和「接觸」動作，市府會依選委會的指導，但還是要依選罷法規定來走，完成罷免案相關程序，要再開會確認時程。

基隆市府發言人呂謦煒說，希望這次是最後一次程序鬆散的罷免連署。不論罷免團體或民進黨如何政治操作，相信基隆人最關心基隆的發展，市府繼續專注市政，讓市民感受到基隆的進步。

民進黨基隆市黨部主委林明智表示，呼籲國民黨切勿操作政治鬥爭，別把民主政治當兒戲，若要罷免議長童子瑋，請國民黨懸崖勒馬。國民黨市黨部則回應，罷免成案後，地方將以動員催出不同意票的行動為主。

基隆 張淵翔 童子瑋 罷免 謝國樑 選委會

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