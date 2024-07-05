柯建銘：藍白用2支劍插進台灣民主心臟、癱瘓國家

民進黨立法院黨團今天舉行記者會，質疑藍白聯手用2支劍插進台灣民主心臟中，1支劍是修改選罷法，讓選罷法成為鳥籠選罷法，1支劍就是修改憲法訴訟法，讓大法官無法運作，讓任何人都無法釋憲，徹底摧毀憲政體制及台灣的民主。

立法院會上午進入報告事項議程時，在民進黨立法院黨團反對下，國民黨立委陳雪生提案修法，主張開放中國廠商可參與離島建設的離島建設條例部分條文修正草案，以及國民黨立委翁曉玲提案，明定大法官現有總額定義，為憲法所定總額15人的憲法訴訟法條文修正草案，未能付委審查。

外界一度預期藍綠會為該2案是否付委進入表決大戰，但國民黨團最終未表示異議，提案均退回程序委員會，民進黨團隨後舉行「再怎麼邪惡也不該如此，非摧毀國家不可嗎？」記者會。

民進黨團總召柯建銘表示，藍白現在用2支劍插在進台灣民主心臟中，1支劍是修改選罷法，讓選罷法成為鳥籠選罷法，1支劍就是修改憲法訴訟法。

柯建銘說，民進黨絕對反對沒收罷免的選罷法，現行選罷法曾罷免過時任立委的林昶佐、陳柏惟，還有時任桃園市議員的王浩宇，及時任高雄市議員的現任立委黃捷等人，民進黨事後也沒提修法，藍白現在擔心毀憲亂政讓民意反彈，害怕被罷免，趕快修選罷法，讓人民無法罷免。

柯建銘說，藍白另1支劍是憲法訴訟法，藍白合推的國會擴權法案，現在都由大法官審理中，國民黨於是提案修法，架空大法官，讓大法官無法運作。因為有7名大法官任期即將屆滿，國民黨提案修法，把大法官由現行的現有總額改為編制總額，只要大法官人數不足編制的15人，就無法運作，讓釋憲無法進行，不只機關無法釋憲，也沒收人民的釋憲權利。

柯建銘表示，國民黨一方面把大法官人事同意權當肉票，要脅民進黨的大法官人選必須是藍白同意，否則大法官無法產生，另一方面就修改憲法訴訟法，這是一石兩鳥的計謀，他鄭重警告藍白兩黨，撤回提案。

民進黨團幹事長吳思瑤說，藍白用具體行動遂行立法院就是上對下，俾倪無視於其他憲政機關，立法院可以比其他各院更大，比總統大，還比民意大，現在國民黨還嫌不夠，修法讓立委比大法官更大。

吳思瑤表示，藍白的三部曲就是，先通過國會擴權法案，讓立法院權力無限擴增，再來就是通過選罷法，沒收人民權利，最後修憲法訴訟法，癱瘓國家。