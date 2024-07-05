罷免謝國樑將送連署書 中選會：依法查對無差別待遇

罷免基隆市長謝國樑2階連署達標。中選會今天說，選舉委員會收到罷免案連署人名冊後，應在40日內查對，公職選罷法已明載規定，歷年各選委會都依法辦理這類選務，不會有任何差別待遇。

發起罷免基隆市長謝國樑行動的「山海公民拆樑行動」公民團體，預定今天將4萬份連署書送交基隆市選舉委員會審查。

聯合報昨天報導，基隆市選委會收件後，依規定應在40天內查對連署人名冊，但中選會發公文要求基隆市選委會提前在30天內完成審查，基隆市選委會將在下週開會討論應對方案。

中央選舉委員會透過媒體群組表示，依公職人員選舉罷免法規定，如果選舉委員會收到罷免立法委員、直轄市議員、直轄市長、縣市長的罷免案連署人名冊後，應在40日內查對連署人名冊。

中選會說，歷年各罷免案的連署人名冊查對，地方選委會在收到罷免案連署人名冊後，即須依法進行查對，並將查對結果函報上級的主管選委會。

中選會指出，主管選委會如中選會在連署人名冊查對期限內，如因查對有連署人數不合門檻規定者，則依法通知領銜人補提；反之，連署人數已合於規定門檻者，則依法宣告罷免案成立。這類選務是依法辦理，有許多前例可參考。

中選會表示，如有這類選務，選務機關依法循例辦理，不會有任何差別待遇，無論是中央選舉委員或地方選委會一定依法辦理，且中選會與各地辦理程序、標準都相同。

另外，中選會彙整近年辦理罷免案連署人名冊查對的時程。其中2020年高雄市長韓國瑜罷免案，罷免案領銜人在2020年3月9日向高雄市選舉委員會提出連署人名冊計40萬6880人，高雄市選委會在2020年4月8日函報連署人名冊查對結果達法定連署人數，查對計30日；中選會在法定查對期限40日內的2020年4月17日召開委員會議審議，依法宣告該罷免案成立。

中選會指出，2021年立委陳柏惟罷免案，罷免案領銜人2021年5月10日向台中市選舉委員會提出連署人名冊計3萬2396人，台中市選委會在2021年6月3日函報連署人名冊查對結果為不足法定連署人數，查對計24日，中選會在法定查對期限40日內的2021年6月3日函請領銜人補提；領銜人依法補提後，再續行辦理後續事宜。

中選會說，2021年立委林昶佐罷免案，罷免案領銜人在2021年10月9日向台北市選舉委員會提出連署人名冊計3萬1548人，台北市選委會在2021年11月12日函報連署人名冊查對結果不足法定連署人數，查對計27日，中選會在法定查對期限40日內的2021年11月12日函請領銜人補提，再辦理後續事宜。

中選會表示，由此可知，這類選務中選會與各地選委會做法都相同，且一定依法辦理。