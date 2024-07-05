罷樑連署書今送選委會 凌濤秀影片質疑背後有綠營介入

公民團體發起罷免國民黨基隆市長謝國樑行動，國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤連日稱罷免行動其中一位發起人林茵茵的母親王慧美與民進黨基隆市議長童子瑋關係友好，今早也秀出王、童2人去年一起慶生影片，質疑發起罷免的背後有民進黨介入；林茵茵日前接受其他媒體訪問表示母親也曾跟謝合照，難道罷免也跟謝有關係？

凌濤今早指出，童子瑋與王慧美的關係非常要好，而王慧美正式罷免謝國樑行動發言人林茵茵的母親，王去年10月慶生，童也有到場，還站在王的身邊一起嗨唱生日快樂歌；凌濤質疑罷免謝國樑行動背後有民進黨介入，但童子瑋一直切割，「乾脆撇清畫面中的自己不認識林右昌，誰叫林右昌要出來假仙說民進黨沒有介入罷免」。