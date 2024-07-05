新聞眼／拆樑固樑賽局 中間選民成關鍵

場景回溯到基隆城際轉運站1日啟用儀式，基隆市長謝國樑在基隆市議長童子瑋落座時，兩人隔著立委林沛祥相互致意，關係外弛內張。公民團體今送件點燃罷樑烽火，成敗除看藍綠歸隊熱情，中間選民態度至為關鍵，謝力求降低仇恨值，童全心拉高好感度。

公民團體發動罷免謝國樑行動，雖然強調公民自主行為，但綠營暗助著力不少，民進黨秘書長林右昌後期更公開表態助攻。國民黨日前組四方聯盟正面迎戰，把罷免童子瑋納入反制戰術之一，拆樑、固樑各自動員，藍綠對決態勢日益升高。

2022基隆市長選戰，謝國樑以9萬6784票勝出，當時的民進黨候選人蔡適應拿下7萬1354票，時代力量候選人陳薇仲則為1萬2000票。罷免案同意票至少要7萬6979票，且要高於不同意票數，難度不低。

兵法強調「無恃其不來，恃吾有以待之」，藍營迎戰罷免投票，自然不能只期待同意票未達門檻，更要不同意票高於同意票。只是此役綠營招兵買馬相對容易，藍營動員相對吃力，「有以待之」並非易事。

罷免投票一旦成真，因為不是「選人」，而是問「同不同意」，從2022市長選舉選票分配，加上罷免投票率可能低於選舉，光靠綠營歸隊難以成事，非藍非綠、可藍可綠和選人不選黨的中間選民動向，具有決定性影響力。

正因中間選民很重要，謝國樑的「專心市政」，就是避免將中間選民往對手陣營推去，以化解罷免危機。童子瑋一連串回應藍營罷免他的言論，也爭取中間選民認同，既助罷免，也為補選開拓票源。