基隆罷免謝國樑連署書 今送市選委會

公民團體「山海公民拆樑行動」推動罷免基隆市長謝國樑近2個月，今將4萬分連署書送交基隆市選委會。因市選委查對連署人的結果會決定罷免成案與否，公民團體原本有意將影本送交中選會，「牽制」市選委會審查標準，但中選會認為有適法性疑慮，公民團體才作罷。

市選委會收件後，應在40天內查對連署人名冊，但中選會發公文，要求市選委會提前在30天內完成審查，基隆市選委會總幹事張淵翔說，市選委會將在下周開會討論應對方案。中選會對此表示沒有評論，均依法辦理。

拆樑行動成員5月11日啟動第2階段連署作業，至少需要3萬792分才能跨過門檻。發言人李晏蓉說，第2階段連署書送件4萬分，超過門檻近萬件，自信可以通過市選委會查對。

張淵翔說，剔除不符合資格者後，人數若未達3萬792分門檻，會通知領銜人10天內補件查對，最後查對結果函報中選會，宣告罷免案成立或不成立。宣告成立後20天起、60天內舉行投票。

民團擔心基隆市選委會球員兼裁判，一度想把連署影本送中選會「備用」，李晏蓉說，第1階段提議連署書，市選委會剔除的不合格件數偏多，但因中選會非法定查對機關，決定不送了。

基隆市選委會今天收受連署人名冊後，依法應於40天內完成查對。但張淵翔說，中選會發文要求收件後，提前在30天內完成查對作業，因送件連署書多達4萬分，市選委會將再開會研商查對期程，依法作業。

立委林沛祥說，中選會對基隆市選委會的行政指導有拘束力，但中選會壓縮法令給市選委會的作業時間，像為罷免行動助攻，中選會主委李進勇曾任基隆市長，曾任基隆市長的民進黨秘書長林右昌也助攻，兩個前市長打現任市長，很難看。

謝國樑昨如常出席市政活動，希望透過一系列施政尋求市民支持。中廣前董事長趙少康7日將到基隆宣講「挺做事的人，行人友善好成績」、「民進黨選輸了，想重選，我們不同意」，用實際行動支持謝。