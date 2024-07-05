新聞幕後／綠癱瘓委員會 被藍反將一軍

立法院內政委員會昨日大戰選罷法修正案，民進黨立法院黨團為防藍白聯手闖關，一大早動員綠委並占領主席台。國民黨立法院黨團雖事前有掌握但先按兵不動，凸顯民進黨當家鬧事，下午本想更換會議室繼續審查法案，但由於綠委困住議事人員，藍委擬另闢路徑，改在下周五院會採逕付二讀方式闖關藍版選罷法。

國會改革之戰後罷免團體來勢洶洶，擬在立委就職一年後發起大罷免浪潮，讓藍委感到危機四伏。據了解，國民黨團確實一度有意修法解套，闖關提高罷免門檻的國民黨立委許宇甄版本，不過近日黨團態度轉圜，考量到確實會給基隆市長謝國樑罷免案增添柴火，再加上白營不支持，內部已定調罷免門檻百分之廿五比率不動。

民進黨為防止罷免法被闖關，已預先借好內政委員會一旁的會議室，於昨日上午六時集結並成功搶下主席台。而國民黨團幹部有提早掌握情資，但刻意按兵不動，有內政藍委一早感到錯愕，直呼黨團狀況外；但也有藍委覺得是步凸顯綠營當家又鬧事的好棋。

昨國民黨中午臨時開黨團大會討論因應策略，藍委一致認為，既然藍營已定調不調高罷免門檻，而是採納民眾黨意見，讓連署制度更嚴謹，修法正當性相當足夠，應展現決心更換開會地點，將法案送出委員會。不過始料未及的是，民進黨竟困住議事人員導致會議開不成，也讓藍委順利洩壓，提前脫離戰場。

國民黨立院黨團將著手提新版「選罷法」修正草案，不動原本百分之廿五的罷免門檻，比照「總統副總統選舉罷免法」要求連署提供身分證影本。據了解，藍營擬於連署完成後，送進下周二程序委員會，並在下周五院會抽出逕付二讀，於臨時會或下會期闖關。

而民進黨立委吳秉叡修法要求「連署附身分證發證日期、假冒判五年」的版本，一度被納入委員會討論議程後，又宣布要撤案。據了解，有新科藍委在會中提議，將吳秉叡版本抽出逕付二讀即可完成修法；但資深藍委認為修法還是開大門、走大路，由黨團正式提版本並闖關較適合。