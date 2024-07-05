選罷法掐脖戰 藍控綠軟禁議事員

立法院朝野昨日大戰「公職人員選舉罷免法」修正草案，民進黨立法院黨團一大早出動廿多名綠委霸占內政委員會主席台，多個委員會因而大唱空城計，朝野雙方爆發掐脖、搶議事錄等衝突。內政委員會召委高金素梅下午宣布更換開會地點，不過綠委把議事人員困在會場，最後會議散會、國民黨報警處理，朝野下周擬再戰選罷法。

立法院內政委員會昨日排審「公職人員選舉罷免法」修正草案，民進黨立法院黨團一早霸占主席台，國民黨僅動員內政藍委，雙方人數懸殊。綠委手拿看板指「藍白怕了沒收民主、沒收民權鳥籠罷免」，藍委則高舉「民進黨耍賴黨、不討論只耍賴」看板，雙方互嗆約十分鐘，議事空轉。

立法院內政委員會召委高金素梅昨更改開會場地，民進黨立委蔡易餘（中）指著牌子表示這裡才是真正的「內政委員會」。記者林伯東／攝影

其中，經濟委員會召委邱議瑩、司法法制召委鍾佳濱、國防外交召委王定宇，因為同一時間主持會議，紛紛一開會就宣布休息，前去助攻，遭民眾黨團總召黃國昌怒轟「薪水小偷」，國民黨立委羅智強也砲轟鍾、王根本是「閃蛋雙俠」讓官員在台下空等瞎耗。

高金素梅約在下午二時左右，回到內政委員會宣布更改開會地點至群賢樓，不過由於會議門被鎖住，高金素梅站在走廊上宣布，遭綠委抗議「宣告無效」因而繼續留在原地。但當高金素梅至群賢樓開會時，發現議事人員遲遲未到場，因此現場打電話詢問議事人員，議事人員表示「他們（民進黨立委）把會議室門口都堵住，出不去」。

高金素梅痛批，當了廿二年立委，沒看過黨團霸占主席台還軟禁議事人員，考慮到議事人員相當無奈，下午三時左右宣布散會並預告下周一繼續排審。昨日高金素梅也發出開會通知，拿掉調高罷免門檻的國民黨立委許宇甄版本，僅留下原住民籍立委、民進黨立委吳秉叡提案，盼綠營別再杯葛、好好討論。

國民黨不滿民進黨立委囚禁議事人員，國民黨立委王鴻薇、徐巧芯等一行人到台北地檢署遞狀，告發民進黨立委涉嫌強制罪、妨害自由及妨害公務罪；檢方分案偵辦。徐巧芯還公布一段影片，影片中內政委員會主秘離場，民進黨立委沈發惠、林淑芬隨即追上去詢問「主秘要去哪？」逼著主秘又回到會場，徐巧芯直呼「這就是軟禁啊！」

民進黨團總召柯建銘回應，議事人員留在內政委員會，是因開會地點本就在這裡，國民黨團換會議開會是非法的、高金素梅在走廊上宣告也是非法宣告，嗆國民黨「惡人先告狀、顛倒是非」。

朝野整天未審選罷法草案。國民黨團總召傅崐萁指出，柯建銘帶著暴力集團踐踏國會，完全沒有民主程序、正義，他們不會屈服，下周一將繼續奮戰，希望全民譴責暴力行為。柯建銘則強調，民進黨團絕不容許沒收罷免、沒收民主，會想辦法阻擋。