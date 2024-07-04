選罷法修法對峙 柯文哲批綠營綁架台灣民主「何時才住手？」

立法院內政委員會今天排審選罷法修正草案，民進黨立委占領主席台一整天。民眾黨主席柯文哲晚間譴責，今天是台灣民主史上黑暗一天，民進黨綁架台灣民主，他要問總統賴清德，「要把台灣民主關進鳥籠嗎？」

立法院內政委員會今天排審選罷法修正草案，國民黨立委提案提高罷免門檻，民進黨立委上午發布甲動，搶在會議開始前就占領主席台一整天。內政委員會召委高金素梅下午在群賢樓101會議室指出，這是非常惡意的杯葛，她體恤議事人員的無奈，宣布散會，8日將繼續排審。

柯文哲晚間透過臉書指出，針對選罷法修正，藍、綠、白都有不同意見，國、民兩黨都有提案，民眾黨也提出修正動議，3黨立委本應在民主殿堂好好討論；民眾黨也已經表態不贊成提高罷免門檻，黨籍立委麥玉珍會投下關鍵的反對票。

柯文哲表示，但民眾黨根本沒有機會投票，民進黨立委一早就霸占主席台、癱瘓議事，外交及國防委員會輪值召委王定宇、司法及法制委員會輪值召委鍾佳濱，兩人不主持他們負責的會議，反而跑來內政委員會；到了下午，高金素梅想變更到其他會議室開會，民進黨立委竟然關門關窗，阻止議事人員離開。

柯文哲抨擊，民進黨已經超越議事攻防的合理範圍，軟禁公務員、沒收討論、鎖住台灣的民主，其實今天會議中若能表決，國民黨提案要將選罷法門檻提高的修法就會被否決，「這不是民進黨的主張嗎？請問，民進黨亂了一天，到底在亂什麼？」

柯文哲表示，賴總統擔任台南市長時，台南市議會被廢，賴總統上任，立法院被廢，民進黨與賴總統還要繼續踐踏民主，「何時才會住手？」