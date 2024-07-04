霸樑4萬份連署書明送基市選委會 中選會要求30天完成審查

中央社／ 基隆4日電
公民團體「山海公民拆樑行動」推動罷免基隆市長謝國樑，明將第2階段4萬連署書送交市選委會審查。圖／聯合報系資料照片
公民團體「山海公民拆樑行動」推動罷免基隆市長謝國樑，明將第2階段4萬連署書送交市選委會審查。圖／聯合報系資料照片

發起罷免基隆市長謝國樑行動的「山海公民拆樑行動」公民團體今天表示，預定明天將4萬份連署書送交基隆市選舉委員會審查。

基隆市選委會表示，屆時將分成市選委會與戶政事務所2個體系，分別針對連署書數量與格式，還有連署人年齡、戶籍資料進行審查作業。此外，市選委會收件後，原依規定應在40天內查對連署人名冊，但中央選舉委員會發公文要求市選委會提前在30天內完成審查，市選委會將在近日開會討論。

基隆市選委會指出，在剔除不符合資格的連署書後，若未達3萬792分門檻，會通知領銜人在10天內補件，但以1次為限。查對後或補件後符合規定，就送中選會宣告罷免案成立，並在宣告後20天起、60天內舉行投票。

基隆市選舉 連署書 選委會

延伸閱讀

牽制基市選委會？ 罷樑連署書一度要送影本到中選會

罷免謝國樑4萬分連署書明送件 審查時間中央、地方選委會角力

罷免謝國樑4萬分連署書明送選委會 趙少康7日宣講助謝

揭基市長罷免到補選花6000萬 王鴻薇：民進黨浪費資源

相關新聞

牽制基市選委會？ 罷樑連署書一度要送影本到中選會

公民團體明將把罷免基隆市長謝國樑第2階段，4萬人連署名冊和連署書，送交基隆市選委會審查。公民團體原本打算先送4萬分連署書...

立法院爆「內政委員會之亂」 藍委5女將告綠委強制、妨害公務

立法院內政委員會今排審公職人員選罷法部分條文修正草案，民進黨立委將議事人員困在會議室；國民黨立委林倩綺、王鴻薇、徐巧芯、...

選罷法下周一不審許宇甄版 只處理原民立委及吳秉叡提案

立法院內政委員會今要討論公職人員選舉罷免法相關修正草案，民進黨立委占領主席台癱瘓議事，今日會議不了了之。內政委員會召委高...

影／高金素梅：綠委癱瘓議事 軟禁、監控議事人員

立法院內政委員會今天排審選罷法修正草案，民進黨立委一早就占領紅樓會議室主席台癱瘓議事，召委高金素梅下午不得其門而入主持會...

罷免謝國樑4萬分連署書明送件 審查時間中央、地方選委會角力

公民團體推動罷免基隆市長謝國樑，預定明天將4萬分連署書送交基隆市選委會。市選委會收件後，依規定應在40天內查對連署人名冊...

議事人員離場遭綠委上前「就教」 徐巧芯：這就軟禁啊！

民進黨立委被控軟禁立法院內政委員會議事人員。國民黨立委徐巧芯公布影片，影片當中，內政委員會主秘離場，民進黨立委沈發惠、林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。