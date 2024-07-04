霸樑4萬份連署書明送基市選委會 中選會要求30天完成審查

發起罷免基隆市長謝國樑行動的「山海公民拆樑行動」公民團體今天表示，預定明天將4萬份連署書送交基隆市選舉委員會審查。

基隆市選委會表示，屆時將分成市選委會與戶政事務所2個體系，分別針對連署書數量與格式，還有連署人年齡、戶籍資料進行審查作業。此外，市選委會收件後，原依規定應在40天內查對連署人名冊，但中央選舉委員會發公文要求市選委會提前在30天內完成審查，市選委會將在近日開會討論。

基隆市選委會指出，在剔除不符合資格的連署書後，若未達3萬792分門檻，會通知領銜人在10天內補件，但以1次為限。查對後或補件後符合規定，就送中選會宣告罷免案成立，並在宣告後20天起、60天內舉行投票。