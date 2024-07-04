遭告發軟禁議事人員 柯建銘：更換會議室才是非法

立法院內政委員會今天排審選罷法修正草案，國民黨立委遞狀告發民進黨立委涉嫌強制等罪。民進黨立法院黨團總召柯建銘指出，「有這種行為嗎？」換會議室要在原所屬會議室宣告，沒有這樣做就是非法宣告，所召開會議也是非法集會。

立法院內政委員會今天排審選罷法修正草案，國民黨立委提案提高罷免門檻，民進黨立委上午發布甲動，搶在會議開始前就占領主席台一整天。高金素梅下午在群賢樓101會議室指出，這是非常惡意的杯葛，她體恤議事人員的無奈，宣布散會，8日將繼續排審。

國民黨立委認為民進黨立委囚禁議事人員，黨籍立委林倩綺、王鴻薇、徐巧芯、許宇甄與徐欣瑩下午4時許前往台北地檢署，遞狀告發民進黨立委涉嫌強制罪、妨害自由及妨害公務罪。

高金素梅宣布散會後，柯建銘下午4時許在紅樓202會議室受訪表示，他已經讓議事人員先行離開，今天的會議很清楚，正式議場就是在紅樓202會議室，國民黨立委在群賢樓101會議室開會，那是非法行為。

媒體詢問對國民黨團到北檢控告民進黨團綁架議事人員的回應，柯建銘反問，「有這種行為嗎？」如果委員會要換會議室，就要先在原所屬的會議室宣告，高金素梅在走廊宣告更換會議室，是非法宣告，召開的會議也是非法集會。

柯建銘強調，內政委員會開會場所就是在紅樓202會議室，立法院議事人員也在紅樓202會議室，民進黨認定高金素梅在群賢樓101會議室的會議，是無效的。

對於高金素梅宣布8日會繼續排案，柯建銘表示，排案是召委的權利，當天會議狀況會如何，等到8日再來講，民進黨團的最大原則，就是絕對不容許國民黨沒收罷免、沒收民主。

他指出，過去國民黨用目前這個遊戲規則，罷免過前立委陳柏惟、林昶佐及當時擔任市議員的民進黨立委黃捷，現在國民黨立委怕被罷免，就翻桌要修法，讓人民的權利變成只有選舉、沒有罷免，民進黨絕對不會接受。

今天列席內政委員會的內政部長劉世芳受訪表示，行政系統尊重立法院的議事攻防，但可看出，各立委提出的選罷法修正草案，並沒有凝聚共識，一整天的朝野攻防都集中在哪個地方開會，沒有討論選罷法的相關內容，顯示這是政治性非常強的法案。

劉世芳指出，當朝野黨團都沒有凝聚共識，如果要強行修法通過，只會造成大家的歧見，立法院如果8日還要繼續排審，她尊重也會列席，看朝野能否凝聚共識。