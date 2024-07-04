擋選罷法修法「連自家人提案也封殺」 高金素梅批綠惡意杯葛

立法院內政委員會今天排審選罷法修正草案，民進黨立委占領主席台一整天。無黨籍召委高金素梅下午指出，這真的是非常惡意的杯葛，民進黨立委還軟禁委員會議事人員不讓離開，她體恤議事人員的無奈，宣布散會，8日將繼續排審。

立法院內政委員會今天排審選罷法修正草案，國民黨立委提案提高罷免門檻。民進黨立委上午發布甲動，搶在會議開始前就占領主席台整個上午，會議主席、無黨籍召委高金素梅與國民黨立委下午欲進入紅樓202會議室，宣告更換開會地點，但遭民進黨立委阻擋在會議室外，無法進入。

高金素梅在會議室外的走廊，宣布更改開會地點後，便與國民黨立委前往群賢樓101會議室，民進黨立委則高喊「無效宣告」。

由於議事人員仍在紅樓202會議室內，至下午3時20分許，高金素梅宣布散會。她在散會前表示，任何議題都可透過立委提案在委員會中討論，過去民進黨立委也有針對罷免門檻提案，也認為連署可以更嚴謹；她身為召委，認為這些都可以討論，但今天委員會安排討論，民進黨竟然封殺自己委員的提案。

高金素梅指出，民進黨當然可以撤案，但必須等到程序委員會排入院會中才可撤案，而不是用這種無理暴力霸占主席台的方式；她也跟民進黨召委吳琪銘討論，如果大家認為有爭議，她可以只處理攸關原住民案子，但民進黨也不讓她上主席台，這真的是非常惡意的杯葛。

高金素梅表示，更可惡的是，民進黨立委軟禁內政委員會的議事人員，不讓議事人員離開會議室，今天是立法院最黑暗的一天。她考慮及體恤議事人員的無奈，在群賢樓101會議室宣布今天會議散會，8日會繼續排案。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁也指出，民進黨團總召柯建銘率民進黨立委踐踏民主、踐踏國會，讓會議無法進行討論，因為掛念被民進黨禁錮的議事人員人身安全，由高金素梅宣布散會，讓民進黨早放人，但國民黨絕對不會屈服，會秉持民意奮戰到底，希望全民一起譴責民進黨的暴力行為。

高金素梅下午在群賢樓101會議室宣布散會後，民進黨立委也在下午4時許離開紅樓202會議室，召開黨團大會，朝野對峙暫告一段落。

此外，國民黨立委認為民進黨立委囚禁議事人員，黨籍立委林倩綺、王鴻薇、徐巧芯、許宇甄與徐欣瑩下午4時許前往台北地檢署，遞狀告發民進黨立委涉嫌強制罪、妨害自由及妨害公務罪。