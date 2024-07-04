立院排審選罷法 高金素梅宣布散會、綠續守會議室

立法院內政委員會今天排審選罷法修正草案，民進黨立委霸占主席台，無黨籍召委高金素梅及國民黨立委下午欲進入會議室，宣告更換會議室，遭民進黨立委阻擋在走廊；高金素梅下午3時20分許，在群賢樓101會議室宣布散會，而綠營立委仍續守202會議室。

立法院內政委員會今天排審選罷法修正草案，國民黨立委提案提高罷免門檻。民進黨立委上午6時發布甲級動員，搶在會議開始前，就坐上主席台與發言台，全力阻擋國民黨硬將草案送出委員會，上午雙方一度爆發推擠衝突，會議停擺。

國民黨立委隨後撤出內政委員會開會的紅樓202會議室，前往群賢樓101會議室召開黨團大會。下午2時30分許，國民黨立委及今天內政委員會會議主席、無黨籍召委高金素梅等人，欲進入紅樓202會議室宣布更改開會地點，但民進黨立委在會議室外的走廊排成人牆，不讓任何人進出。

雙方在走廊一度發生推擠衝突，由於高金素梅等人無法進入會議室，於是高金素梅要求內政委員會的議事人員出來跟她會合，遭民進黨立委阻擋；高金素梅遂在走廊上宣布，內政委員會改到群賢樓101會議室開會，但民進黨立委馬上高喊「無效宣告」。

隨後，高金素梅及國民黨立委轉往群賢樓101會議室，而民進黨立委則持續占領紅樓202會議室。國民黨立委王鴻薇表示，她的辦公室已向警方報案，民進黨立委公然綁架並囚禁立法院議事人員。

由於關心遭阻擋在紅樓202會議室內的議事人員，高金素梅下午3時20分許，在群賢樓101會議室宣布今天會議散會，國民黨立委則呼籲民進黨立委釋放議事人員。