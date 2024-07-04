綠委霸占主席台 藍批不審選罷法是沒收原民權益

立法院內政委員會今天排審選罷法修正草案，民進黨立委會前搶先坐上主席台，會議停擺。國民黨表示，民進黨宛如「民主巨嬰」般，只要是不喜歡的法案，就要杯葛到底；當民進黨沒收選罷法的討論，就等同沒收原住民族的權益。

國民黨下午透過臉書表示，立法院進行原住民族選舉權益及選罷法的討論，民進黨卻發動甲級動員，三番兩次阻撓議事進行，不惜霸占主席台、搶奪議事人員會議資料，癱瘓委員會運作。

國民黨指出，國會應秉持理性、尊重程序的態度，國家事務才有機會得到充分討論，今天選罷法排案的14條條文當中，有6條與原住民族選舉權益有關，其中也包括民進黨立委提案，都是受到朝野、學者專家認同應該修法的條文。

國民黨表示，原住民族選舉相關權益包括，原住民移轉投票、調整原住民立委補選限制、調整立委選舉補助款等。然而當原住民立委高金素梅在委員會大聲疾呼，希望大家安靜、開始討論時，民進黨卻毫不理會，仍然在作秀、進行政治鬥爭，簡直就是薪水小偷，一年新台幣200萬元的年薪，卻可以不開會、不上班，只需要聽黨指揮。

國民黨指出，民進黨宛如「民主巨嬰」般，只要是自己不喜歡的法案，就要杯葛到底，不願讓朝野、社會大眾有討論的機會，更坐實了民進黨只把「沒有討論、沒有民主」當作口號，而非政黨奉行的圭臬，當民進黨沒收選罷法的討論，就等同沒收原住民族的權益。

國民黨表示，堅定主張國會應以理性討論為本，而非如民進黨般持續的情緒動員，民主才能更強壯，國家也才能更向前。