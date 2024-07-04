民進黨霸佔主席台 藍批是綠不民主

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】民進黨立委高喊「反對鳥籠罷免，不要沒收民權」，還攜帶鳥籠霸占主席台，反對國民黨欲修法提高罷免門檻！4日的內政委員會原定討論《選罷法》相關門檻修正、罷免連署方式更嚴格與原住民投票等法案，即使無黨籍立委、召委高金素梅多次要求綠委安靜也不願屈服，藍委鄭天財也反嗆「不要沒收原住民的投票權」。

綠重兵攻佔主席台

民進黨立院黨團一早動員所有立委佔領內政委員會主席台，國民黨也很快動員立委前往，眼見無法反攻主席台，總召傅崐萁便率領立委到紅樓地圖區召開記者會，只見高金素梅拖著病重身體，在藍委的簇擁下吃力地說，賴清德上任以來動員民進黨團操作仇恨，這並非成熟民主國家該有的現象。

高金素梅歎說，討論選罷法有提到原住民補助款從30元提升到50元、都會區原住民被迫亮票等問題，3日的公聽會也有很多學者贊成要調整。至於罷免門檻，高金素梅說都可以討論，民進黨立委吳秉叡也有提出強化罷免連署審查的法案，但民進黨卻集體霸占主席台，非常不妥。

高舉手舉牌對峙

隨後藍委與高金素梅都回到內政委員會，面對民進黨立委高喊「會議無效，沒收民主」，高金用盡力氣高喊「麻煩民進黨立委尊重召委說話的權利」，並多次高聲要求民進黨立委閉嘴，但沒有民進黨立委願意聽話。隨即，鄭天財又高喊「民進黨立委是土匪，搶走議事錄！」

但民進黨立院幹事長吳思瑤反批，國民黨為何這麼急著沒收人民罷免權？現場爆發立委推擠，藍委高喊：「民進黨，詐騙集團！」但綠委也回嘴「你們才是詐騙集團」，藍委高舉「民進黨，賴皮黨」，而綠委則高舉「沒收民權，鳥籠罷免」、「藍白怕了，沒收民主」

會議無法進行

隨後藍委徐巧芯在一片喊聲中高舉手機，指控民進黨立委張宏陸搶議事人員議事錄，她為了保護議事人員才與綠委爆發推擠。但她一講完，綠委又紛紛嗆徐巧芯「詐騙集團」，整個討論程序陷入癱瘓，會議無法進行。

【更多精采內容，詳見 】