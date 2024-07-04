聽新聞
test
0:00 / 0:00

藍態度大轉彎 擬不動罷免門檻

聯合報／ 記者唐筱恬屈彥辰林縉明／台北報導
立法院無黨籍內政委員會召委高金素梅今排審選罷法。圖／聯合報資料照
立法院無黨籍內政委員會召委高金素梅今排審選罷法。圖／聯合報資料照

基隆市長謝國樑罷免案已通過第二階段連署門檻，立法院內政委員會今天排審「公職人員選舉罷免法」修正案。據了解，國民黨立法院黨團在選罷法審查前，態度大轉彎，擬不動罷免門檻，改採納民眾黨意見，聚焦在如何完善罷免連署制度。立法院內朝野如何交鋒備受關注，而在場外民團昨也號召群眾再現「青鳥行動」，反對調高罷免門檻。

立法院無黨籍內政委員會召委高金素梅今排審選罷法，其中許宇甄版本主張「就職未滿一年者，不得為罷免之提議與連署」外，也增加「罷免同意票數超過被罷免人當選得票數」規定；吳秉叡提案則要求，罷免案提議、連署需附身分證「發證日期」，若冒名提議、連署將處五年以下有期徒刑、拘役或處新台幣一百萬元以下罰鍰。

據了解，國民黨黨團原有意在今內政委員會上闖關許宇甄選罷法版本，調高罷免門檻，反制罷免浪潮。但國民黨團本周二幹部會議沙盤推演，考量藍營連日來與民眾黨溝通未果，民眾黨內政委員麥玉珍已明確表態不支持提高門檻，一旦麥與民進黨一同對許宇甄版本投反對票，將呈現綠白七票、藍營六票，法案送不出委員會。

國民黨團幹部指出，今天擬在內政委員會以修正動議方式，維持罷免門檻百分之廿五的比率不動，但新增「就職一年才能展開罷免提議與連署」規定，且罷免連署必須比照「總統副總統選舉罷免法」附本人身分證影本，並且參考吳秉叡版本，對假冒者增訂相關罰則，杜絕假連署行為。

國民黨團總召傅崐萁說，賴清德總統是雙少數總統，民進黨在國會無過半，賴清德是否要用報復性罷免對付在野黨，是各界可深思的問題，傅強調，今年總統大選約有廿多起連署案造假，希望各界理性討論連署制度。國民黨團書記長洪孟楷則說，國民黨對選罷法修正案，沒有時間表，「議程一切尊重召委決定」。

民進黨團總召柯建銘則批評，國民黨長期視選罷法為無物、玩弄於股掌，「看藍白怎麼表演」。民進黨團也批，國民黨提修法是想替謝國樑罷免案解套，藍營的說法根本在鬼扯，眼看快輸了就翻桌，毫無正當性。

傅崐萁 吳秉叡 國民黨 柯建銘 罷免 許宇甄 謝國樑 賴清德 選罷法 門檻

延伸閱讀

賴士葆：謝國樑保護基隆市產 林右昌差點送給財團

朱立倫聲援謝國樑「他唯一的爭議是得罪民進黨」

朱立倫：謝國樑唯一爭議就是找回市產 得罪民進黨

選罷法公聽會 葉慶元：罷免同意票多於得票數可考慮

相關新聞

藍態度大轉彎 擬不動罷免門檻

基隆市長謝國樑罷免案已通過第二階段連署門檻，立法院內政委員會今天排審「公職人員選舉罷免法」修正案。據了解，國民黨立法院黨...

朱立倫：謝國樑唯一爭議就是找回市產 得罪民進黨

基隆市長謝國樑陷入罷免危機。國民黨主席朱立倫今天表示，謝國樑認真努力，又用愛心對基隆市民權利付出，唯一爭議就是把前任市長...

藍營發動「固樑」 謝國樑：修法非為我量身訂做

基隆市長謝國樑的罷免案如火如荼進行中，罷樑團體第二階段連署人數逾四萬一千多份，已過門檻，目前正加緊造冊，預計明天送四萬份...

【即時短評】謝國樑反守為攻 藍白合打市政牌網路反擊

基隆市長謝國樑深陷罷免危機，罷樑團體5日（明天）將送件4萬份，第二階段連署預估可過門檻，最快9月投票，謝團隊近日已反守為...

藍反制青鳥急轉彎 擬罷免門檻不動改跟吳秉叡連署加嚴

立法院內政委員會將於明日審查「公職人員選舉罷免法」修正案，青鳥行動再次號召群眾包圍立法院，反對降低罷免門檻。不過據了解，...

新聞眼／謝國樑打市政牌 反守為攻

基隆市長謝國樑深陷罷免危機，第二階段連署可望通過，最快九月投票，謝團隊反守為攻，要翻轉一路挨打窘境，近期市長行程多宣示市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。