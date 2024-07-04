調高罷免門檻否 公聽會正反學者激辯

立法院內政委員會昨天舉行公聽會，討論是否應調高罷免門檻，與會學者意見分歧。支持提高罷免門檻學者認為罷免門檻過低，容易成為少數挾持多數，使之成為報復工具。反對修法者認為，我國懲戒公職人員法律過輕，須有制衡方案，且現任立委如果提高罷免門檻，等於是種「自肥連任」。

律師葉慶元指出，罷免有必要性，但罷免門檻過低，恐造成少數挾持多數，選罷法門檻降為百分之廿五後，已淪為落選者報復工具，造成政黨惡鬥，欠缺正當性。罷免案是負面動員，只要仇恨值夠高，便可達到罷免門檻。

中興大學國家政策與公共事務研究所助教紀和均表示，法國沒有罷免制度，因為法國政壇認為每次選舉就是定期考核，應讓公職人員有時程去完成自己的工作，推行理念、政策，而非讓公職人員當選後，馬上就開始思考自己該如何面對罷免案。

陽明交通大學科技法律學院特聘教授林志潔持反對意見，她指出，如果一個國家針對公職人員懲戒嚴格，自然可以增加罷免門檻，但如果懲戒偏低，罷免門檻便不可設定太高。以我國的狀況來看，罷免門檻不宜設置過高。

東吳大學法律系特聘教授張嘉尹說，如果本屆立委修訂提高罷免門檻，就是所謂的自肥連任，就像是當年國大代表要增加當屆任期一樣，有所牴觸。

內政部次長吳堂安表示，考量民意會隨不同時空環境變動，於罷免投票時選民同意、反對或中立不投票，均為對罷免案通過與否的表態，針對罷免門檻是否增列「罷免有效同意票數須多於被罷免人選舉得票數」要件，以調高通過門檻，應視社會共識程度，審慎衡酌。