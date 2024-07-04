藍營發動「固樑」 謝國樑：修法非為我量身訂做

基隆市長謝國樑的罷免案如火如荼進行中，罷樑團體第二階段連署人數逾四萬一千多份，已過門檻，目前正加緊造冊，預計明天送四萬份到基隆市選委會。國民黨發動「固樑」，又在立法院推動選罷法修法提高罷免相關規定。謝國樑昨天針對修法表示，這個修法並不適用在他身上，不是為他量身訂做。

二○二二年基隆市長選舉人數為卅萬七九一三人，依公職人員選舉罷免法規定，第二階段連署門檻為選舉人數百分之十以上，也就是至少三萬七九二人；第三階段投開票，同意罷免票數多於不同意票，且同意票達原選舉人總數四分之一以上，也就是七萬六九七九票才通過。

立法院擬修正罷免法，提高罷免門檻。謝國樑昨說，對於這個部分，他相對保留，有很多人都說修法是為了他而做，相信對選罷法了解的朋友們就知道，這個修法並不適用在他身上，不是為他量身訂做。現階段修法可以大家再好好思考，因這不是他的職權，他不能說贊成還反對，但在這個時候要做類似修法，相信大家可以再多一層思考。

國民黨主席朱立倫下令「固樑」，並提出罷免民進黨籍基隆市議長童子瑋反制。前市長、民進黨秘書長林右昌昨批評，藍營提油澆火，反讓市民更生氣。他評估，第二階段連署書達四萬份，按照經驗，通過機率滿高的，將是地方政治史上第一次。

朱立倫昨在中常會表示，謝國樑為守護基隆人財產得罪民進黨，若因政治對立或立場不同就要發動罷免，社會將形成惡性循環。