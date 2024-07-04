新聞眼／謝國樑打市政牌 反守為攻

基隆市長謝國樑深陷罷免危機，第二階段連署可望通過，最快九月投票，謝團隊反守為攻，要翻轉一路挨打窘境，近期市長行程多宣示市政亮點，網路社群也有護樑支持者反擊不實謠言，透過「熱戰」要讓基本盤歸隊，投票對決也才有底氣一搏。

國民黨中央下達全台「固樑」動員令，先前發言人就先由中央派人接替地方就定位，「四方聯盟」將正面迎戰，罷免由中央迎戰，市長避開罷免砲口面對市政說明。

謝國樑團隊近日小內閣微調先整頓軍心陣容，並成立兒少處拚市政，近日市長行程多，一改以前閃躲公開行程、不受訪的態勢，謝國樑攜政策大使楊寶楨出席活動，推市政亮點，不再一路挨打。前天宣布打造為音樂城市，昨說明建物活化利用成果，副市長邱佩琳也強力為市政宣傳，藍白勢力一起抗罷免。

謝國樑臉書也展開市政攻勢，打出推動行人友善空間、騎樓整平計畫、道路優化、都更招商啟動等成果，透過支持者轉貼到各大社群反擊施政無能的印象，但能否打動民心，就看內容有沒有牛肉。

民進黨最後關頭介入罷免幫忙連署，第三階段決戰戰場已經開場。民進黨勢力目前有三大系統，前市長林右昌、前立委蔡適應、議長童子瑋系統，為了奪回執政權恐合流反謝，結合公民團體力量，讓謝國樑的市長保衛戰陷入困境，藍營目前策略除中央固樑外，地方也結合藍白勢力對抗，以拉高不同意票為主軸。

藍營要守住基本盤才能不敗，但從連署份數來看，當初支持謝的中間選民和年輕票鬆動，投入罷樑，謝國樑當初贏蔡適應二萬五千多票的差距，已岌岌可危，流失多少將是勝負關鍵。