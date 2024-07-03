民團重返立院外反對罷免門檻提高 已逾1500人響應
立法院內政委員會明天將排審選罷法修法。多個民團今晚重返立法院外反對沒收人民罷免權，現場聚集逾1500人響應，並指下週將審查核電廠延役案，呼籲大家續挺台灣民主。
台灣公民陣線等多個民團今晚號召民眾重回立院外、濟南路上集會，針對立法院內政委員會明天將排審選罷法修法，表達反對藍營立委提案將罷免門檻提高，並警告8名立委千萬不要沒收人民的罷免權。
隨著下班民眾加入，主辦單位晚間9時許宣布，濟南路上已聚集超過1500人響應。
台灣公民陣線執委賴中強表示，為了捍衛民主和罷免權，大家今天重返濟南路上，阻止藍、白立委忽視民意。
賴中強指出，這一連串行動有2個重要意義，首先，就是看到台灣的民主危機，看到中國代理人在台灣要奪取、破壞民主，這是要站出來的原因；其次，要讓台灣民主往前走，不可永遠陷此泥淖中。
對於藍委提案要沒收人民的罷免權，賴中強說，希望藍委可以聽到人民的警告，明天不要將提高罷免門檻的提案送出委員會，否則大家都會記得戰犯是誰。
他提到，台灣公民陣線上一波運動有提到會阻止7大民主倒退法案，其中教育文化委員會下週將審查國民黨所提核電廠延役案，呼籲大家到時一起站出來，共同守住台灣的民主。
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