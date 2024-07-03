選罷法明排審 民團點名8立委「勿沒收人民罷免權」

立法院內政委員會明天排審選罷法修法。多個民團今晚再度回到立法院外抗議，反對罷免門檻提高，並警告8名立委千萬不要沒收人民的罷免權，且拒絕民主倒退。

內政委員會明天排審立委所提公職人員選舉罷免法部分條文修正草案，其中國民黨立委許宇甄提案中，主張一年內不得為罷免之提議與連署，罷免的票數要高於當初當選的票數等。

對此，台灣公民陣線等民團今晚號召民眾重回立院外、濟南路上抗議，並舉行「反對沒收罷免權．公民開講 下班下課，警告藍營立委！」記者會，暢述其主張，高喊「拒絕民主倒退、捍衛罷免權」口號。

公投護台灣聯盟總召羅宜首先表示，針對許宇甄提案修正公職人員選舉罷免法，要提高罷免門檻，除現行制度的「同意罷免票數多於反對罷免且達原選舉區選舉人總人數1/4以上」，中國國民黨提案新增「同意票數必須超過被罷免人當選票數」，形成罷免「雙門檻」，大大提高罷免難度，且還規定當選一年內不得進行罷免的提議與連署。

羅宜認為，國民黨急著要提高罷免門檻，正代表其在公民反國會濫權行動中全無檢討自省，甚至要繼續強推與民意不符的民主倒退法案，要先拔除後患、除掉人民手中的最後武器。

台灣公民陣線執委賴中強也指出，警告內政委員會8名立委，包括許宇甄、丁學忠、牛煦庭、張智倫、黃建賓、徐欣瑩、高金素梅和麥玉珍，千萬不要沒收人民的罷免權，若放水通過提案就是與民主為敵，且認為無黨籍立委高金素梅明顯是要以原住民投票權益問題，掩護沒收人民罷免權法案通過。

賴中強表示，民眾黨立法院黨團總召黃國昌稱不支持許宇甄提高罷免門檻，但會提出修正案要求罷免連署加附身分證影本。賴中強批評，若真反對許宇甄提案，就應在委員會時封殺提案，而非口頭反對卻讓法案送出委員會，朝藍白整合版選罷法再修正動議做法，根本是偽君子。

台灣基進黨秘書長吳欣岱接著說，國民黨在乎的只有政黨短期利益，而非台灣民主進程，所以基進黨挺身而出反對其提案，藍、白目前所提國會改革很好聽，但事實上是用國會多數暴力改革別人，這次提案想沒收人民罷免權力，吃相太難看。

時代力量黨主席王婉諭指出，基隆公民團體近日所發起罷免基隆市長謝國樑案已通過第2階段連署，對此自發性公民行動卻被國民黨批評，將公民運動定調為惡鬥，忽略民意和民主運動，但國民黨修法就是畏懼選民的權利，強調時代力量反對「任何形式的提高罷免門檻」。