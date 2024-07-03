立院4日排審選罷法 藍：凝聚共識不預設立場

立法院內政委員會4日將排審攸關提高罷免門檻的選罷法修正草案，國民黨團今天表示，不預設立場，修法是要把現有瑕疵的制度修正，將持續凝聚朝野共識，未來將會針對罷免連署制度提出精進方案，完善選罷制度。

立法院內政委員會4日將排審攸關提高罷免門檻的選罷法修正草案，民進黨團總召柯建銘今天表示，山雨欲來風滿樓，國民黨長期視選罷法為無物、玩弄於股掌，明天藍白要怎麼進行，是要將法案直接送出委員會，還是要不要討論，「明天看你們怎麼表演」。

國民黨立法院黨團今天發布新聞稿指出，明天排審選罷法，是回應社會長期以來針對罷免制度不合理之處做出善意且具體的回應，其中第90條，就是針對公職人員罷免制度極可能出現罷免通過票數低於被罷免人當選票數之不符民主原則的荒謬現象。

國民黨團提到，上屆民進黨立委郭國文、賴瑞隆、湯蕙禎皆針對此缺漏提出同樣條文修法，多位現任民進黨立委也支持連署相關提案，制度上之缺漏早已存在，民進黨團現在要為了政治操作，繼續視而不見，雙重標準才是真的政治操作。

國民黨團表示，針對選罷法修法時程及內容不預設立場，將持續與各界溝通，包括與朝野各黨團的溝通，請民進黨黨公職人員及綠營側翼網軍們莫再為了短期政治利益，企圖刻意扭曲罷免制度，大搞民粹式的認知作戰，只為了成就少數人的私心私利，是非對錯都必須接受時間的考驗。

國民黨團強調，未來仍會針對當前公職人員罷免制度上的缺漏提出修法，尤其是現行罷免連署，只需填寫身分證字號，不需檢具、填寫身分證影本或身分證發（換）日期，讓有心人士有上下其手的空間，為完善當前罷免制度，必須有更完善及周全的制度，國民黨團也將謀求更精進之作法，以回應民意。