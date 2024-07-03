柯建銘批國民黨視選罷法為無物 「明天看你們怎麼表演」

立法院內政委員會4日將排審選罷法修正草案，民進黨團總召柯建銘今天表示，山雨欲來風滿樓，國民黨視選罷法為無物、玩弄於股掌，明天藍白要怎麼進行，是要將法案直接送出委員會，還是要不要討論，「明天看你們怎麼表演」。

立法院內政委員會4日將排審朝野立委所提公職人員選舉罷免法部分條文修正草案，當中包括國民黨立委許宇甄等人擬提高罷免門檻的版本。

民進黨立法院黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長莊瑞雄今天召開輿情回應記者會，對於內政委員會4日將審查選罷法修法等議題，做相關說明。

柯建銘發言時，提及這30年來國民黨修選罷法的歷史，也指不管是過去還是現在，國民黨都在扼殺選罷法、沒收選罷法，以及沒收民主。明天是重大日子，國民黨不要把選罷法當操作的工具，也不要眼看要輸了就趕快來翻桌，並將選罷法玩弄於股掌、視選罷法於無物。

柯建銘說明，國民黨應該修改所有毀憲亂政的政治主張與提案，藉此符合民意，也不要想臨訟狡辯，況且凡是有關自肥的規定，一定要隔屆才能實施，這是最簡單的法理基礎。

柯建銘指出，明天藍白要怎麼進行選罷法修法，要直接送出委員會，還是要不要討論，「你們的招數，我們明天會好好看你們怎麼表演」。

吳思瑤提到，據稱明天委員會有可能不經討論，全案打包交付協商，如同當時立法院審查國會擴權法案，這種恣意妄為的行為又要再次複製貼上。

此外，媒體報導指出，國民黨智庫稱修法後進行中的罷免案即可適用。吳思瑤回應，國民黨智庫曲解所謂「實體從舊、程序從新」的法律解釋，而且國民黨修選罷法是為了自己的利害，不是以人民利益為出發點。