朱立倫聲援謝國樑「他唯一的爭議是得罪民進黨」

公民團體「山海公民拆樑行動」發起罷免基隆市長謝國樑，國民黨主席朱立倫今天表示，謝國樑認真努力，為基隆市民全力付出；呼籲所有愛基隆的朋友一起守護謝國樑，守護基隆，為基隆的安定、為基隆的未來努力。

公民團體「山海公民拆樑行動」發起罷免基隆市長謝國樑，第2階段至少需3萬792人連署，行動發言人李晏蓉7月1日表示，截至6月30日已收到超過4萬份連署書，將造冊後7月5日送至基隆市選委會。

朱立倫今天下午在國民黨中常會上表示，謝國樑認真努力，為基隆市民全力付出，當選就任到現在一年半，不斷拚基隆市政，包括推動交通建設及照顧老人、幼兒等重要福利政策，對於基隆市政做了很多努力。

朱立倫說，唯一的爭議，就是把過去被前基隆市長林右昌變成私產的市產找回來，守護基隆人的財產，因而得罪了一些人、得罪了民進黨，如果因為政治對立或立場不同就要發動罷免，社會將形成惡性循環，選輸了的一方想盡理由與藉口發動罷免，台灣的政治如何能安定。

朱立倫表示，總統賴清德兼具執政黨主席身分，卻一再發動對立、對抗，讓人民不安的作為，只會讓台灣的政治走向惡性循環，不斷的用恨、用對抗、用鬥爭的方式，這是民眾所不願意見到的。呼籲所有愛基隆的朋友一起守護謝國樑，守護基隆，為基隆的安定、為基隆的未來努力。

國民黨立委提出選罷法修法，提高罷免門檻，國民黨智庫也表示修法後，進行中罷免案即可適用，引起爭議，國民黨文傳會主委李彥秀在中常會後受訪表示，智庫是提供法律上的意見跟見解，立法院的修法時程，有其相關權責處理。

李彥秀說，謝國樑案子在前，修法方向在後，適不適用，其實大家都心裡有數，民進黨不用惡意誤解。大日案勝訴後，謝國樑是守護基隆市產的市長，反倒是林右昌指揮子弟兵民進黨議員推動罷免案，看到林右昌在背後做罷免指揮指導，這只是為了遮掩過去在基隆市政的缺失跟弊案。