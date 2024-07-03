選罷法公聽會 林志潔：提高罷免門檻讓人匪夷所思

立法院內政委員會今天舉行選罷法公聽會。陽明交通大學教授林志潔說，修法提高罷免門檻，卻沒制度制止立委濫權，讓人匪夷所思；經民連說，同意票大於當選票完全不可能，民團嚴正反對。

立法院內政委員會今天舉行「公職人員選舉罷免法實務現況精進」公聽會；4日將排審朝野立委所提公職人員選舉罷免法部分條文修正草案。國民黨立委許宇甄提案，主張一年內不得為罷免提議與連署，罷免的票數要高於當初當選的票數等。

中興大學國家政策與公事所助理教授紀和均說，應該有一定時間讓當選的公職穩定推行政策，但現在上任後1年就可能面臨罷免，這樣對民主真的穩定嗎；有1/3是不分區立委不會被罷免，在立委間就出現立法資格上的不平等。

紀和均表示，今天公聽會的時間點有點尷尬，但選罷法適用於各級公職選舉，現在最常被罷免的是里長，不管里的大小都用同樣制度，里長被搞得非常頭痛，才剛當選就被競爭對手發起罷免，這樣真的好嗎，恐造成地方基層民主過度競爭、惡鬥。

台北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇指出，這次修法討論內容，要跟正在進行的罷免案分開，不能因為基隆正在進行罷免連署而因人設事；罷免制度有改變，應該要設日出條款。

劉嘉薇說，單一選區制度下，罷免若通過會產生「少數否決」情形；複數選區在選區結構下，得票數較低，但罷免門檻卻跟單一選區一樣，罷免票數會比得票數還高，因此罷免門檻不應設計成一樣的，否則會有不公平的情況。

陽明交通大學科技法律學院特聘教授林志潔表示，罷免是參政權，也是監督公職人員表現的重要工具，過去前立委陳柏惟、林昶佐被提罷免時，很多資訊、統計數據都是錯的，她認為應詳列罷免理由且經核實，她是贊成的。

林志潔說，這次選罷法草案要提高罷免門檻，讓人匪夷所思，國會擴權自肥行為正在釋憲中，如果沒有任何制度制止國會議員濫權，反而提高人民實現民主的門檻，真的讓人民失望、讓民主蒙羞。

台灣基進前立委陳柏惟表示，他算是罷免的當事人，對罷免制有些建言，不要把罷免當毒蛇猛獸，當罷免方有邪念，才會當成戰爭；如果罷免方理由正當，比如請假選總統、半夜強盜破門的，就要給人民罷免的機會。修法不免讓人覺得國會是否又擴權，「如果照國會多數版本修下去，唯一會被罷免的，是現在的立法院長（韓國瑜）」。

陳柏惟說，修法要找到大家都能接受的方案，他在罷免期間面臨錯假連署；從罷免發動到補選選上，他的選區有4個月沒有立委。歷史上罷免投票率最高的，就是他那場的51%，卻要拿來跟總統大選投票率70%、75%比，顯然不太現實，卻要修法提高罷免門檻。

山海公民拆樑行動發言人李晏蓉指出，罷免門檻不能淪為喊價，且大選投票與罷免投票面臨的狀況不同，不能一概而論；大選平均投票率約7成、罷免案只有4成，如果罷免案要以同樣數據來看是否具民意基礎，非常不合理。

經濟民主連合副秘書長許冠澤說，國民黨立委提案有效同意票數須超過被罷免人當選票數才算通過，等於是在向人民宣告「從此台灣人沒有罷免的可能」，選舉的投票率跟罷免投票率大相徑庭，兩個不同計算基礎的母數，要同意票大於當選票是完全不可能、天方夜譚，公民團體嚴正反對。