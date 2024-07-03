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選罷法公聽會 葉慶元：罷免同意票多於得票數可考慮

中央社／ 台北3日電

立法院內政委員會今天舉行公聽會，討論是否提高罷免門檻。律師葉慶元認為，罷免同意票多於被罷免人原得票數才通過，是可考慮的修法方向；學者則表示，有自肥嫌疑，修法通過應該下屆再實施。

公民團體「山海公民拆樑行動」發起罷免基隆市長謝國樑，2階連署已過門檻。

立法院內政委員會內政委員會今天舉行「公職人員選舉罷免法實務現況精進」公聽會，4日將排審朝野立委所提公職人員選舉罷免法部分條文修正草案，國民黨立委許宇甄提案，主張1年內不得為罷免之提議與連署，罷免的票數要高於當初當選的票數等。

律師葉慶元解釋，有媒體問他是否代表謝國樑而來，他要嚴正否認，沒有被謝國樑委任相關案件，就算這次修法可能也不適用基隆罷免案，罷免案激增恐成落選者報復工具、政黨惡鬥，單一選區會出現罷免票數低於當選票數問題，欠缺正當性，修法不是為了某位市長或立委。

葉慶元指出，罷免同意票多於被罷免人的原得票數才算通過，這是可以考慮的修法方向，至於選罷法第75條規定，就職未滿1年者，不得罷免，他認為修正方向應為「不得預為罷免提議書之蒐集」比較妥適。

東吳大學政治系教授蘇子喬提到，國會議員雖是選區選出來，但也要向全國人民負責，且國會是合議制，如果因個人政見就被罷免，合理性值得斟酌，立委的罷免制度存廢可以考量，不同公職的性質、選制不同，要是用同一罷免門檻，也不盡合理。

蘇子喬表示，不論罷免門檻怎麼修正，目前這樣修改方向是好的，「我是支持的」。但提高罷免門檻會有自肥嫌疑，如果修法通過的話，應該到下屆再實施。

前東吳大學政治系教授謝政諭指出，很多先進國家在中央層級都沒有罷免制度，罷免應該審慎為之，民主政治著重點在選舉，有人說罷免是放在門後的巨棒，創制、複決是門後的兩支槍，但現在有豺狼橫行、為非作歹到需要提罷免來對付民選人員嗎，大家要審慎思考。

許宇甄說明，自從罷免門檻下修後，讓民眾有機會下架不適任的公職人員，但也要警惕，罷免不該成為政治報復工具，民主要有健全制度保護。現行罷免門檻過低，除了會變相鼓勵罷免，也讓敗選方容易操作，成為選舉延長賽。

許宇甄強調，現行罷免門檻過低，為避免罷免權被濫用、破壞政治穩定，應修正選罷法中的罷免制度，單一選區要得票近半數才能當選，罷免卻只要1/4人同意就能通過，顯然不合理。修法後較符合公平正義，不能讓少數民意否決多數民意，任何黨籍的公職人員都可適用。

修法 罷免 門檻

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