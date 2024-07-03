林右昌：國民黨操弄政黨對立 綠不介入公民拆樑

公民團體發起罷免基隆市長謝國樑「拆樑」行動，國民黨不排除反制，罷免民進黨籍基隆市議會議長童子瑋。民進黨秘書長林右昌今天說，罷免是公民力量的覺醒，國民黨欲扭曲成「政黨對決」，民進黨不會介入公民團體的行動。

基隆公民團體「山海公民拆樑行動」罷免謝國樑達二階連署門檻，藍營為反制「拆樑」欲發動罷免童子瑋，被解讀是要打擊總統賴清德。

林右昌今天接受媒體人周玉蔻廣播節目訪問，他說，公民團體推拆樑行動，國民黨扭曲成「政黨對決」，這讓公民團體更憤怒，讓民間力量更堅定，實際上整個過程民進黨並沒有介入，他也完全不認識行動負責人。

他說，公民力量的強大，不是一般政客能夠理解，推動連署沒有薪水，公民團體白天要上班，利用空暇時間做拆樑行動；二階連署衝到4萬多份，應該超出很多人意料，包括謝國樑自己。

有人質疑罷免案幕後是民進黨，林右昌表示，若這樣認知就犯了戰略錯誤判斷，國民黨組固樑小組，可能是在害謝國樑、是「提油救火」，無法深刻理解基隆市民為何那麼憤怒；民團一份份去街頭巷尾連署，每一份都流汗花力量，當國民黨主席出來指責民團時，「那些出來簽的人不是更氣嗎？」

林右昌表示，之前有人說Gogoro多發一點，就不會罷免，但是地方盛傳，很多人要騎著Gogoro去投罷免票；如果最後發現基隆街上很多人騎Gogoro要去投罷免，就知道基隆發生天翻地覆轉變，民眾不再信過去國民黨那套攏絡給好處就可以為所欲為。

至於民進黨對罷免案是否有態度，林右昌說，罷免成不成，民進黨不需要預設立場，市民的觀點比較重要，民團的力量比較重要。

有些人認為，若罷免過不了，對民進黨衝擊大；但林右昌認為，這把事情層次看得太低，這是公民力量的覺醒，若被國民黨操弄成政黨政治對決，這是很不智。

藍營為反制「拆樑」欲發動罷免童子瑋，林右昌說，民團要罷免國民黨的市長，國民黨就要罷免議長，這太奇怪，國民黨意圖昭然若揭，要操作成對總統的打擊，這是超級陰謀，但老百姓也不是笨蛋，很多施政會被檢驗，國民黨要罷免議長講不出任何道理，民主時代要相信人民智慧，國民黨會被看破手腳。