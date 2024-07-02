藍修罷免法 洪孟楷：沒時間表

國會改革引爆罷免戰。立法院內政委員會排定明天舉行「選罷法實務現況精進公聽會」、後天審查選罷法修正草案，據傳藍營有意闖關，調高罷免門檻相關修法，不過，民眾黨立法院黨團總召黃國昌、立委麥玉珍昨已表態反對調高門檻，以委員會國民黨六席、民進黨六席、民眾黨一席、無黨籍一席的結構，如果投票，法案送出委員會的可能性不高。

國民黨團書記長洪孟楷昨對罷免法修法日程表態「沒時間表」，另外也點名民進黨前立委湯蕙禎、現任立委郭國文、賴瑞隆皆曾領銜提案提高罷免門檻，民進黨團總召柯建銘更於二○二二年發文指出「該修法了」，為何民進黨現在不斷批評、攻擊藍營修法版本？難道又是「綠能你不能」？

後天排審的選罷法修正草案，其中無黨籍立委高金素梅、國民黨立委鄭天財等五個版本都與原住民選舉制度有關，而國民黨立委許宇甄版本主張「就職未滿一年者，不得為罷免之提議與連署」，另增列「罷免同意票數須超過被罷免人當選得票數」，被解讀為國民黨欲提高罷免門檻。

內政委員會昨也發出通知，將民進黨立委吳秉叡版本納入討論，修法內容為要求罷免案提議、連署需附身分證「發證日期」，若冒名提議、連署將處五年以下有期徒刑、拘役或處新台幣一百萬元以下罰鍰。吳秉叡強調，這是呼應國民黨過去常冒名虛假連署，應修法防弊。

民進黨團總召柯建銘昨呼籲，國民黨應找出罷免原因，別因國會多數就搞義和團，若不懸崖勒馬，修法效應就是把基隆市長謝國樑「送上斷頭台」。

台北市長蔣萬安昨說，為罷免而罷免的政治操作，造成社會動盪也傷害民主；藍白提修選罷法，蔣認為應審慎溝通。他也聲援謝國樑表示，謝有任何需要，會給予支持。

「罷樑」成功與否牽動基隆市長是否補選。民進黨前立委高嘉瑜說，身為基隆人的她，一直都「在牛棚暖身練球」，隨時做好上場準備。