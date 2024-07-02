聽新聞
test
0:00 / 0:00

觀察站／罷免如暴雨 考驗謝國樑韌性

聯合報／ 記者邱瑞杰

用天氣比擬基隆政壇，公民團體推動罷免案升溫，像是熱氣流不斷上升；連署數衝高，正如雲層愈積愈厚。暴雨似已難避免，而這波強降雨，不只考驗基隆市長謝國樑是不是「韌性城市」，民進黨籍基隆市議長童子瑋布局下屆市長選戰，也將思考提前上陣利弊。

基市府重新辦理東岸商場招商，引進微風集團，各界多視為好棋，但點移交作業點燃罷免火源，謝國樑恐始料未及。公民團體推動罷免案，在提議、連署兩階段，謝決定冷處理有其道理，但他沒料到「青鳥」振翅搧風，綠營增添柴火，竟形成今日燎原態勢。

四萬人參與連署，對基隆藍營是一大警訊。面對罷免案硬碰硬的投票戰，謝國樑昨赴國民黨中央黨部會商對策。基隆藍營基層早對綠營釋放「假消息」誤導公民、讓謝一路挨打，感到內心不平；黨中央一旦決定開戰，勢必藍綠歸隊對決。藍營轉守為攻，或可扭轉輿論走向，爭取更多中間選民認同。

這場罷免案的主角除了公民團體和謝國樑，童子瑋和曾任八年基隆市長的民進黨秘書長林右昌也有角色，並各自獲得政治利益。

林右昌卸任基隆市長，未能如願前交棒前立委蔡適應，讓選上議長的童子瑋身價暴漲，繼林右昌之後，朝基隆綠營新共主地位邁進。這次罷免案，姑且不論童是否參選或勝出，他已「賺」到全國性知名度。林右昌出手明助「罷樑」，先是報市長選戰一箭之仇，他擔任民進黨秘書長，也可為明年立委「大罷免潮」操兵熱身。

罷免案可能成局，除了謝國樑沒想到，應也出乎童子瑋意料。國民黨「全黨救一人」，拚保住謝國樑。童子瑋布局基隆市長選戰多時，一旦謝被罷免，中央要他提前上陣，應也是義無反顧；若當選，提前圓夢，如敗北，兩年後仍可再戰。

罷免 謝國樑

延伸閱讀

影／謝國樑會見朱立倫 凌濤：將組守護基隆小組

面臨罷免考驗…謝國樑宣布基隆轉運站啟用 來賓高喊市長加油

林右昌未受邀出席轉運站啟用 謝國樑理由遭質疑

罷樑二階門檻達標 謝國樑：已做好一切準備

相關新聞

藍組「四方聯盟」護樑 促查罷免人頭

基隆市長謝國樑陷罷免危機，國民黨主席朱立倫下達「固樑動員令」。謝國樑昨天傍晚前往國民黨中央黨部開會研擬戰略。國民黨智庫、...

觀察站／罷免如暴雨 考驗謝國樑韌性

用天氣比擬基隆政壇，公民團體推動罷免案升溫，像是熱氣流不斷上升；連署數衝高，正如雲層愈積愈厚。暴雨似已難避免，而這波強降...

【重磅快評】眾綠委被柯建銘、吳思瑤打成心虛自肥一族

國民黨推動提高罷免門檻的選罷法修法，朝野再度攻防。藍營指修法方向是「罷免票高於當選票」，多名綠委昔日也曾提過一樣的修法版...

藍修罷免法 洪孟楷：沒時間表

國會改革引爆罷免戰。立法院內政委員會排定明天舉行「選罷法實務現況精進公聽會」、後天審查選罷法修正草案，據傳藍營有意闖關，...

固樑啟動！國民黨組四方聯盟「護基隆 反惡罷」

基隆市長謝國樑陷罷免危機，國民黨主席朱立倫下達「固樑動員令」，謝國樑今傍晚前往中央黨部開會研擬戰略。國民黨智庫、國政基金...

藍要提高罷免門檻 綠、白表態反對

「罷免民意代表已經太簡單，如今修法是不讓罷免成為政治鬥爭的工具！」國民黨30日強調，修正選罷法與調高罷免門檻，絕非為立委一己的想法，如今成案的基隆市長謝國樑也不會適用。但民眾黨團明確表態，不支持提高罷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。