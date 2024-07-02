觀察站／罷免如暴雨 考驗謝國樑韌性

用天氣比擬基隆政壇，公民團體推動罷免案升溫，像是熱氣流不斷上升；連署數衝高，正如雲層愈積愈厚。暴雨似已難避免，而這波強降雨，不只考驗基隆市長謝國樑是不是「韌性城市」，民進黨籍基隆市議長童子瑋布局下屆市長選戰，也將思考提前上陣利弊。

基市府重新辦理東岸商場招商，引進微風集團，各界多視為好棋，但點移交作業點燃罷免火源，謝國樑恐始料未及。公民團體推動罷免案，在提議、連署兩階段，謝決定冷處理有其道理，但他沒料到「青鳥」振翅搧風，綠營增添柴火，竟形成今日燎原態勢。

四萬人參與連署，對基隆藍營是一大警訊。面對罷免案硬碰硬的投票戰，謝國樑昨赴國民黨中央黨部會商對策。基隆藍營基層早對綠營釋放「假消息」誤導公民、讓謝一路挨打，感到內心不平；黨中央一旦決定開戰，勢必藍綠歸隊對決。藍營轉守為攻，或可扭轉輿論走向，爭取更多中間選民認同。

這場罷免案的主角除了公民團體和謝國樑，童子瑋和曾任八年基隆市長的民進黨秘書長林右昌也有角色，並各自獲得政治利益。

林右昌卸任基隆市長，未能如願前交棒前立委蔡適應，讓選上議長的童子瑋身價暴漲，繼林右昌之後，朝基隆綠營新共主地位邁進。這次罷免案，姑且不論童是否參選或勝出，他已「賺」到全國性知名度。林右昌出手明助「罷樑」，先是報市長選戰一箭之仇，他擔任民進黨秘書長，也可為明年立委「大罷免潮」操兵熱身。

罷免案可能成局，除了謝國樑沒想到，應也出乎童子瑋意料。國民黨「全黨救一人」，拚保住謝國樑。童子瑋布局基隆市長選戰多時，一旦謝被罷免，中央要他提前上陣，應也是義無反顧；若當選，提前圓夢，如敗北，兩年後仍可再戰。