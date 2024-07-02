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藍組「四方聯盟」護樑 促查罷免人頭

聯合報／ 記者鄭媁邱瑞杰／連線報導
陷入罷免風波的基隆市長謝國樑（左）昨與基隆市議長童子瑋（右）出席基隆轉運站啟用，兩人互動並不熱絡。記者胡經周／攝影
陷入罷免風波的基隆市長謝國樑（左）昨與基隆市議長童子瑋（右）出席基隆轉運站啟用，兩人互動並不熱絡。記者胡經周／攝影

基隆市長謝國樑陷罷免危機，國民黨主席朱立倫下達「固樑動員令」。謝國樑昨天傍晚前往國民黨中央黨部開會研擬戰略。國民黨智庫、國政基金會副執行長凌濤會後轉述，將成立「守護基隆」小組，由立法院黨團、基隆市議會黨團、黨中央及基隆市府組「四方聯盟」，正面迎戰。謝國樑說，很多人關心，他深深感謝，會做好一切準備。

謝國樑面臨公民團體推動罷免案考驗，基市府昨辦基隆城際轉運站啟用典禮，他出席時說，「請大家放心，我們一直都有在做準備」，現在還是要把市政工作做好，讓市民更放心。前市長林右昌暗酸未獲邀參加啟用典禮。謝國樑說，林現在有黨職，不適合邀請出席。綠營議員批評謝團隊，未邀林和前立委蔡適應是「雞腸鳥肚」。藍營議員回擊，稱林卸任時，留下轉運站一百多項缺失，「好意思來嗎？」

據了解，昨在國民黨中央黨部一小時會議中，達成共識組四方聯盟分頭並進，在國民黨秘書長黃健庭率領下，基隆立委林沛祥、基隆市議會將參與作戰、黨中央協助攻防即時回應，基隆市政府則專心市政議題，每周視事態發展不定期至中央黨部開會。

凌濤指出，這十八個月以來，民進黨鋪天蓋地、排山倒海地以各種惡意抹黑、政治操作的方式，讓基隆市政府不能好好做事，但謝國樑還是推出高達廿至卅項政績，把前任市長林右昌的五大爛尾好好收拾，這就是面對基隆市民對他的託付，最負責任的態度。

凌濤表示，面對民進黨介入基隆惡意罷免的行動，國民黨將組成「守護基隆」小組，包括立法院的國民黨團，基隆市議會黨團、黨中央跟基隆市政府，會一起正面迎擊所有民進黨的惡意攻擊，讓謝國樑未來好好做事，還給基隆一個乾淨的市政空間。

凌濤說，守護基隆小組的整體主軸就是「護基隆，反惡罷」，如果民進黨持續在全台灣掀起惡質的政治環境，絕對會引起台灣民意最深刻的反抗，國民黨也在研擬許多反制行動，其中包括討論到罷免民進黨籍的基隆市議長童子瑋。

針對「罷樑」連署部分，中廣前董事長趙少康認為，罷免連署的過程草率、存在規則漏洞，已經引起熱議；既然有問題，名單查核應多一道確認手續，即由基隆選委會透過抽樣，致電確認連署名單的真實性，若冒名連署的比率過高，就有進一步擴大抽樣的需要，才能盡量抓出被冒名的連署書，保護基隆市民不要成為「罷免人頭」。

國民黨 謝國樑

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