基隆市長謝國樑為什麼會被罷免？導火線、罷免門檻、流程一次看

謝國樑自2022年擔任基隆市市長，其任內行徑引起不滿，基隆市民便於今（2024）年2月21日組織「山海公民拆樑行動」，並依《公職人員選舉罷免法》向謝國樑提起罷免程序。「罷樑案」如何吹響號角？目前的罷免程序走到哪一步、門檻為何？聯合新聞網一文統整給您看。

「拆樑」行動何起？謝國樑任內爭議頻傳 導火線是這件事

2022年11月26日，謝國樑以逾9萬6千票勝過民進黨候選人蔡適應，當選基隆市市長。不過謝國樑上任後，因為政見、招標、活動爭議頻傳，導致民意和施政滿意度下降。

其中包括選前拋出「免費送5萬輛GOGORO電動機車」政見，贈與做公益的基隆市民電動機車，最後僅補助不特定電動機車4萬元；承諾發給確診新冠肺炎市民1萬元的「染疫關懷津貼」，則改為只發放給弱勢族群；將垃圾焚化後的飛灰運至高雄掩埋場處理，導致預算暴增15倍、來到3億；以促參案方式標出博愛停車場，簽訂20年+10年的長約；「超跑嘉年華」活動未規劃完善，因噪音、塞車引起批評聲浪；更曾喊出將砸2.4億元，於國門廣場興建「港景摩天輪」，種種爭議皆掀起各界討論、質疑。

不過點燃「罷樑案」的導火線，是基隆市政府與台灣服飾品牌NET爆發的基隆東岸廣場產權爭議。東岸廣場的招商於前基隆市長任內辦理，在大日開發公司得標後，引進NET為協力廠商，增建2至4樓建築空間。基市府與大日的契約去年底期滿後，便將整棟建物回歸市府所有；對此，NET以2至4樓的建物產權，向市府提出法律訴訟，但在判決之前，基隆市府卻於2月1日夜襲東岸商場，動用大批警力破門，強制換鎖點交。不僅如此，雙方仍有產權爭議之際，基市府便與微風集團簽定20年的營運契約，但其合約內容明顯不如NET提供給基隆的條件，此舉遭質疑謝國樑為圖利前女友廖曉喬家的微風廣場。基隆東岸商場掀起的風波引爆各界怒火，延燒成罷免謝國樑的序章。

點燃「罷樑案」的導火線，是基隆市政府與台灣服飾品牌NET爆發的基隆東岸廣場產權爭議。圖／聯合報資料照

「罷樑案」進行到哪裡？罷免流程、進度、門檻一次看

見此，基隆市民在2024年2月21日成立公民團體「山海公民拆樑行動」，於3月8日正式提出罷免程序。不過罷免案的流程會如何進行？根據中選會資料，大致上需要經過提議、連署和投票三個階段。

首先，要先由原選區的選舉人「提議」，並以原選舉區選舉人總數1%以上的選民簽下連署書。2022年地方公職人員選舉各年齡層選舉人人數統計表顯示，基隆市的選舉人人數為30萬7913人，也就是說，若要罷免基隆市長謝國樑，在第一階段至少需要3080位符合規定的提議人名冊。事實上，「山海公民拆樑行動」第一階段共有約1萬人簽署提議書，並於4月8日將4千件罷免提議書等文件送進中選會。

選委會在查對提案人名冊、成立提案後，就進入第二階段「連署」，必須在60日期間內，取得原選舉區選舉人總數10%以上的連署書，因此罷免謝國樑至少需要3萬792人連署。「罷樑案」於5月11日進入「連署」階段，基隆公民團體「山海公民拆樑行動」也在7月1日宣布，目前連署人數已超過4萬人，將在造冊編號後，5日送至基隆市選委會審查。

符合提議、連署的條件後，就進入「投票」的第三階段，投票應在罷免案宣告成立後20日起至60日內進行，有效同意票數需大於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數的25%以上，才算是通過罷免案。中選會將再另行公布謝國樑罷免案的可投票人數為何，不過若以2022年基隆市的選舉人人數估算，「罷樑案」至少需獲得超過7萬6979票。

圖／聯合新聞網

罷免案連鎖反應：通過、失敗結果曝光 反對聲音急「固樑」

罷免案經過投票後，選委會應於七日內公告結果。如果罷樑一案通過，謝國樑應從公告日解除職務，且在4年內不得成為同一職位的候選人。而空缺的基隆市長一職，則應在投票結果公告日的三個月內完成補選。反之，若罷免案沒通過門檻、遭到否決，則在謝國樑的任期結束前，都不得再對他提議罷免。

面對不間斷的「拆樑」動作，國民黨近日也展開回應。國民黨主席朱立倫下達「固樑動員令」，謝國樑於7月1日傍晚前往藍營中央黨部開會研擬戰略，會後國民黨智庫、國政基金會副執行長凌濤轉述，將成立「守護基隆」小組，由立法院黨團、基隆市議會黨團、黨中央及基隆市府組四方聯盟，正面迎戰。謝國樑本人也於7月1日受訪時表示，請大家放心，「一直都有在做準備」。不過周四（4日）立法院內政委員會將排審《公職人員選舉罷免法》修正草案，屆時恐增添罷樑案的變數。