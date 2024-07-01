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罷免謝國樑連署達4萬份 7月5日送基隆市選委會

中央社／ 基隆1日電
罷免基隆市長謝國樑（左）第2階段連署書會約4萬件，7月5日將送交基隆市選委會；國民黨日前也表示要發動罷免民進黨籍議長童子瑋（右）。 記者胡經周／攝影
罷免基隆市長謝國樑（左）第2階段連署書會約4萬件，7月5日將送交基隆市選委會；國民黨日前也表示要發動罷免民進黨籍議長童子瑋（右）。 記者胡經周／攝影

公民團體「山海公民拆樑行動」發起罷免基隆市長謝國樑，第2階段至少需3萬792人連署，行動發言人李晏蓉今天說，截至昨天已收到超過4萬份連署書，將造冊後7月5日送至基隆市選委會

「山海公民拆樑行動」並在臉書（Facebook）粉絲專頁發文指出，今天開始至第2階段被通知通過前，連署站點將有所調整，包含有志工服務的實體站點，及店家純代收的無志工站點。

「山海公民拆樑行動」表示，罷免連署書安全份數為5萬份，今天起收取的連署書將作為未來補件數量，至於截止時間，則為達到目標數量（5萬份）或補件截止。

此外，國民黨主席朱立倫昨天受訪表示，總統選舉獨立參選連署時要附上身分證影本，而針對縣市長等公職罷免案，連署時「用抄一抄，甚至很多都是作假」，這樣合理嗎，至少回歸到真實面更嚴謹。

民眾黨主席柯文哲昨天說，連署只要提供姓名、身分證字號和戶籍住址，根本就是每個政黨樁腳名冊拿出來抄一抄，他認為很多人都是「被連署」。

李晏蓉透過新聞稿表示，此等言論更證實朱立倫和柯文哲與民眾之間的距離有多遙遠。

李晏蓉說，每位前來連署的民眾，都能清楚感受到這次罷免在收集連署書的嚴謹度有多高，且絕對會要求本人親自簽名或蓋章，指稱連署書是由抄寫而來，是對基隆市民極度不尊重的抹黑言論。

公民團體 國民黨 基隆 戶籍 朱立倫 民眾黨 罷免 謝國樑 連署書 選委會

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