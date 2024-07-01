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朱立倫、柯文哲「護樑」 籲綠罷免連署懸崖勒馬

聯合報／ 記者邱瑞杰賴香珊陳秋雲朱冠諭黃婉婷／連線報導
國民黨基隆市黨部日前舉辦「第三波民主改革國會改革說明會」，國民黨主席朱立倫（右）出席，與藍營民代一同力挺基隆市長謝國樑（中）。本報資料照片
國民黨基隆市黨部日前舉辦「第三波民主改革國會改革說明會」，國民黨主席朱立倫（右）出席，與藍營民代一同力挺基隆市長謝國樑（中）。本報資料照片

罷免基隆市長謝國樑達二階連署門檻即將送件，國民黨主席朱立倫昨天說，罷免連署要更嚴謹、合理，不要只是抄名冊、「很多作假」；民眾黨主席柯文哲昨天也說，很多人是「被連署」，根本是政黨樁腳拿名冊在抄。

朱、柯昨天談話不約而同「護樑」，但藍白對是否要修法調整罷免門檻則立場不一。立院本周先後舉行選罷法公聽會與審查選罷法修正草案，朱立倫昨天說社會對罷免門檻調整可討論；柯文哲則說「門檻不要動，但連署方式要更嚴謹」。

發動罷免謝國樑的「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉表示，各連署點昨天截止收件，目前是三萬九千件，近日將處理造冊，預計七月五日送連署書到基隆市選委會，預估可送出四萬分，有信心成案進入投票。

謝國樑：續做好基隆市政 宣傳成果

謝國樑昨天回應，市府會持續做好市政，也會和黨中央及更多黨內同志合作，共同宣傳基隆市政成果，他今天上午將出席基隆轉運站啟用。黨中央為協助謝挺過罷免危機，組專案小組設立窗口，和謝團隊共同展開「護樑行動」，近日會開第一次會議，謝也會出席。

二○二二年基隆市長選舉人數卅萬七九一三人，依公職人員選舉罷免法規定，罷免第一階段提議人數為選舉人數百分之一以上，至少三○八○人。第二階段徵求連署門檻為選舉人數百分之十以上，也就是至少要三萬七九二人。第三階段投票，同意罷免票數要多於不同意票，且同意票要達原選舉人總數四分之一以上，即七萬六九七九票才通過。

「山海公民拆樑行動」罷免基隆市長謝國樑的連署昨晚截止，圖為連署站連署情況。記者曾原信／攝影
「山海公民拆樑行動」罷免基隆市長謝國樑的連署昨晚截止，圖為連署站連署情況。記者曾原信／攝影

調高罷免門檻？ 朱：黨立委沒要求

藍營為反制「拆樑」，擬發動罷免民進黨籍基隆市議長童子瑋，民進黨秘書長林右昌喊話要藍營應懸崖勒馬。朱昨到中部連跑三場「民主改革－國會改革說明會」時回應，謝國樑努力拿回變成私產的市產，卻得罪「民進黨朋友」，罷免完全沒有道理，他才要呼籲林右昌及民進黨議員懸崖勒馬。林右昌則指出，真正該懸崖勒馬的是朱立倫，「國民黨中央和朱立倫根本是謝國樑的豬隊友」。

朱立倫表示，立法院本周三要舉行公聽會，社會學者及國民黨立委沒有要求提高門檻，只要求更嚴謹、合法。

柯文哲：仇恨動員 連署方式應嚴謹

柯文哲說，選舉、罷免、創制、複決是人民參政基本權利，他反對罷免成為政黨仇恨動員工具，尤其連署只要提供姓名、身分證字號和戶籍住址，難怪罷免這麼容易，根本就是政黨樁腳拿名冊出來抄一抄，很多人都是「被連署」。柯也說，上周五立法院黨團會議，結論是「門檻不要動，但連署方式要更嚴謹」，未來罷免連署過程應該要修正。

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