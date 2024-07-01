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將遊行造勢 民團稱不怕嚴審

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導
「山海公民拆樑行動」罷免基隆市長謝國樑的連署昨晚截止，圖為連署站連署情況。記者曾原信／攝影
「山海公民拆樑行動」罷免基隆市長謝國樑的連署昨晚截止，圖為連署站連署情況。記者曾原信／攝影

公民團體「山海公民拆樑行動」推動罷免謝國樑，預估第二階段連署書超過四萬件，五日送交基隆市選委會審查，過了再送中央複查。民團發言人李晏蓉昨說，前段心力都用在宣傳連署，接下來會拉回謝國樑身上，告訴大家市政做了什麼，罷免原因是什麼，第三階段還計畫辦理遊行造勢，要帶起更大力量。

外界關注拆樑糧草從何而來，李晏蓉說，透過募資平台爭取小額支持，目標三五○萬，最後竟衝到七一○萬，六月初已關閉捐款。

李晏蓉還是大四學生，她說，連同她在內有百餘名志工協力幫忙，有人在基隆、有人從外縣市應援，有人負責衝連署書、有人處理粉團空戰等，不少曾參與高雄罷韓行動成員也有協助提供意見，李表示，他們邊做邊學，高雄罷韓經驗不見得適合基隆，仍要考量各地民情等條件不同。

山海公民拆樑行動三月八日宣布啟動罷免謝國樑，李晏蓉說，第二階段連署人數逾四萬人，五日送件審查，團隊評估能順利通過，罷免投票日可能落在九月中下旬。

國民黨主席朱立倫質疑連署過程抄名冊「很多作假」，李晏蓉說，就算志工幫忙填寫基本資料，最後一欄親筆簽名或蓋章也一定是本人所為，她強調，對連署作業的品質有信心，「不怕被從嚴審查刁難」。

李晏蓉表示，連署書送審期間，推動罷免作業不會停歇。在第一、二階段，團隊心力都用在宣傳爭取連署，接下來會把重點拉回謝國樑的所作所為，告訴大家這位市長主持市政做了什麼，及推動罷免原因是什麼。

基隆 罷免 謝國樑

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