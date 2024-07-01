促適可而止 朱立倫質疑罷免連署造假

基隆市長謝國樑罷免連署份數跨過第二階段門檻。國民黨主席朱立倫與民眾黨主席柯文哲昨天皆提及，罷免連署易有抄寫名冊造假的疑慮；國民黨表示，面對罷免威脅不會退縮，堅持用事實與理性來說服人民。民進黨立院黨團則嗆，罷免謝國樑連署是真是假，不是朱立倫說了算。

藍營人士指出，現行「公職人員選罷法」規定，第一、二階段連署時，連署人只要填具身分證統一編號及戶籍地址，不像總統副總統連署時需要提供身分證，導致只要政黨樁腳抄寫名冊，即可成案；若提案嚴格，通過門檻就不宜過嚴；反之，提案寬鬆，連署門檻不應該太低，避免政黨惡意動員，社會內耗。

國民黨近日也整理基隆東岸商場爭議時間軸，指出謝國樑出面拿回基隆市產，卻遭基隆市前市長、民進黨秘書長林右昌介入罷免，明顯就是要轉移施政爛尾的焦點；如今更要透過發動罷免、煽動社會對立，遮掩自己施政品質的低落，相信基隆市民的眼睛是雪亮的，一定會站出來「反罷免、挺基隆」。

朱立倫昨二度向林右昌喊話「懸崖勒馬」。國民黨立委蘇清泉說，朱立倫建議林右昌適可而止，如果鬧下去，國民黨五十四席立委都要進駐基隆，讓反對票超過贊成票。蘇清泉提醒，林右昌「剛好就好」，否則將準備罷免民進黨立委；有些綠營民代當初選舉只有拿到百分之四十的票數，皆是國民黨目標。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤批評，罷免謝國樑連署是真是假，不是朱說了算，後續會有審查程序把關，國民黨不需要因心虛、害怕先打預防針、醜化「罷樑行動」的基隆公民。