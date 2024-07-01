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藍主張提高罷免門檻 白不同調

聯合報／ 記者黃婉婷張睿廷林銘翰／台北報導
罷免基隆市長謝國樑的連署昨晚截止。圖為工作人員整理連署書。記者曾原信／攝影
罷免基隆市長謝國樑的連署昨晚截止。圖為工作人員整理連署書。記者曾原信／攝影

立法院國會改革之戰引爆罷免潮，國民黨立法院黨團主張修法調高罷免門檻，以符比例原則，避免政黨惡意操作罷免；但民眾黨主席柯文哲無意接球，反倒認為連署過程應更嚴謹，避免政黨拿樁腳名冊出來抄。民進黨團雖酸柯文哲變相提高連署難度，想兩面討好，卻也喊話民眾黨起義來歸，別再暗助國民黨。

立法院內政委員會排定本周三舉行「公職人員選舉罷免法」公聽會、周四審查選罷法修正草案。現階段藍綠意見分歧，外界高度關注民眾黨立委麥玉珍、無黨籍立委高金素梅動態，但高金恐因身體因素無法出席。

國民黨團書記長洪孟楷表示，國民黨立委許宇甄提出的修改選罷法版本仍維持四分之一門檻，但增加一條「罷免票須超過當選票」，避免多數票當選、少數票罷免的情形發生。

民眾黨主席柯文哲（右）昨出席桃園市黨部活動表示，罷樑連署應更嚴謹。記者陳正興／攝影
民眾黨主席柯文哲（右）昨出席桃園市黨部活動表示，罷樑連署應更嚴謹。記者陳正興／攝影

但民眾黨明確表明反對修法提高罷免門檻，主張連署過程需要更加嚴謹合法。民眾黨團幹事長吳春城表示，民眾黨反對台灣進入大罷免時代，「冤冤相報何時了」，就算按照現行法律，罷免案不太容易成案，但也不要因人設事，透過修法提高門檻。

吳春城強調，民眾黨主張在連署過程中，應更加嚴謹，因為現在太草率了，「很多都是拿樁腳、協會的會員名冊」，主管機關通常很難審查，如果讓罷免案太草率地成案，對社會非常不好，也不能彰顯民意。

民進黨團幹事長吳思瑤批評，國民黨為自肥、自保，硬推選罷法修正；柯文哲雖然稱不支持，但主張連署程序必須更嚴謹，說穿了，就是增加連署難度，某種程度是在變相沒收罷免權利；民眾黨到底要繼續成為「傅隨組織」，暗助國民黨反進步議案，還是棄暗投明、起義來歸，社會都在看。

吳春城 國會改革 國民黨 柯文哲 樁腳 民眾黨 罷免 許宇甄 門檻 麥玉珍

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