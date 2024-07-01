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國民黨籌劃反擊 鎖定童子瑋

聯合報／ 記者邱瑞杰鄭媁／基隆報導
國民黨將啟動護樑行動，不排除反罷免綠營基隆市議長童子瑋（前排中）。 圖／聯合報系資料照片
國民黨將啟動護樑行動，不排除反罷免綠營基隆市議長童子瑋（前排中）。 圖／聯合報系資料照片

基隆市長謝國樑面臨罷免投票考驗，藍營有人重提罷免民進黨基隆市議長童子瑋等人反制。曾任議長的國民黨市議員宋瑋莉昨說，如果黨中央決定這麼做，她義無反顧全力投入。國民黨市議員曾紀嚴表示，如果要投票，藍營一定動員催票，只是罷免戰不管藍、綠誰贏，對社會都沒有好處，都是輸。

公民團體「山海公民拆樑行動」推動罷免謝國樑時，國民黨基隆市黨部就點名童子瑋等五名民進黨市議員，有意推動罷免反制，但被謝國樑勸阻。謝面對罷免案進展，一直主張專心推展市政，相信市民會做出對的選擇。

宋瑋莉表示，謝國樑上任一年半，這段期間都在處理前市長林右昌任內留下的一些有問題的事情，謝國樑卻一直被罵，實在很莫名其妙。

曾紀嚴指出，要不要採取反制策略，黨中央還在研究，基層不方便說什麼話。只是他憂心罷免來、罷免去成為一種惡習，製造社會對立，政治人物也對立，對人民沒有什麼好處。

曾紀嚴說，藍營已經有最壞的打算，就是第二階段過了要進行罷免投票，到時候黨內一定全面動員支持謝國樑。

曾也說，謝國樑沒有做錯什麼事，不該拿東岸商場一事刻意修理謝，因為原營運廠商大日興訟，基隆地院已判決市府勝訴。市府推動青年公益電動機車申請，堅持做公益才能申請，後來民進黨說這樣子沒人來申請，要求市府滾動式調整，市府調整開放了，又說浪費公帑、沒停車位，就是一直在挑毛病。

國民黨表示，若罷樑最後成案，國民黨將全面開戰，正面對決。國民黨也會鎖定過程中，為了攻擊謝國樑累積政治資本，以遂行自己的政治利益、煽風點火的基隆市議員。國民黨智庫、國家政策基金會副執行長凌濤日前也已點名，高度可能直接針對童子瑋發動罷免。

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