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威力彩送出31億 彩券行看得獎號碼直呼「巧合！」

聯合新聞網 / 綜合報導
威力彩昨晚開出史上最高頭獎，累積31.2億元由兩人對分，彩券行買氣旺盛。 記者潘俊宏／攝影
威力彩昨晚開出史上最高頭獎，累積31.2億元由兩人對分，彩券行買氣旺盛。 記者潘俊宏／攝影

史上最高威力彩頭獎昨晚開出，獎落台北大安與南投竹山，兩人均分新台幣31.24億元。兩人都用電腦選號中獎，不過彩券行老闆看到中獎號碼相當訝異，他表示與104年中獎號碼相比之下，有五碼是重複的，更直呼「瞬間驚醒、不敢相信」。

威力彩頭獎31.24億元昨晚（27日）開出，結束連續47摃龜，共兩注中獎。開出的分別是台北市大安區「彩盈寶彩券商行」，採電腦選號，搭配「第一區包牌7碼、第二區全包」中獎，一次花費5600元中大獎。以及南投縣竹山鎮「大運發商行」，中獎人只花200元電腦選號就抱回15億6247萬元。

不過，此次頭獎號碼第一區「05、08、19、21、27、37」，第二區「02」，與104年威力彩頭獎號碼相似。根據《中時電子報》報導，104年9月「飛來發彩券行」開出的頭獎數字也有相同5碼「08、19、21、27、37」，彩券行老闆黃有忠昨晚（27日）看到中獎號碼，直呼「不敢置信，整個人都驚醒了過來」。

而在貳獎部分，昨晚共開出20注，台彩表示創威力彩史上單期開出最多貳獎紀錄，獎落台北市、新北市、雲林縣、高雄市、新竹市、宜蘭市、花蓮縣及桃園市等縣市，大多為電腦選號中獎。此次「全民夢經濟」也帶動社福財源入帳，一晚進補5.4億元。

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