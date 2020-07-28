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31億威力彩 台北、南投2人分

聯合報 / 記者黃有容／台北報導
威力彩昨晚開獎，2名頭獎得主各自抱走15.62億元。開出頭獎的店家放鞭炮慶祝。記者曾原信／攝影
威力彩昨晚開獎，2名頭獎得主各自抱走15.62億元。開出頭獎的店家放鞭炮慶祝。記者曾原信／攝影

連摃四十七期後，威力彩昨晚開出史上最高頭獎，累積卅一點二億元，共開出二注，每注十五點六億元，分別在台北市大安區大安路與南投現竹山鎮社寮里開出。

台彩表示，本期威力彩銷售總額將近廿億元，頭獎累積四十八期，共卅一億二四九四萬多元，每注可獲十五億六二四七萬多元；二獎廿人中獎，每注三六五萬五三三三元。

威力彩頭獎已連摃四十七次，連摃期數為二○○七年以來排名第一，原本上周台彩預估昨晚開獎的威力彩銷售為十八億元，頭獎累積金額預估上看卅一億元，但沒想到最後銷售快廿億元，頭獎累積也增至卅一點二億元。

昨彩券行買氣非常旺，彩券行老闆表示，白天明顯包牌的人很多，有些是公司員工一起集資包牌，大部分是選擇八百元的「第二區包牌」。

據台彩統計，威力彩過去歷史頭獎單注獎金最高是二○一五年四月廿三日，當時連摃廿九期，頭獎金額累積高達卅點○四億元；第二高在二○一五年九月十四日，當時連摃四十期，頭獎金額累積達廿八點七億元。

威力彩昨晚開出史上最高頭獎，累積31.2億元由兩人對分，彩券行買氣旺盛。記者潘俊宏／攝影
威力彩昨晚開出史上最高頭獎，累積31.2億元由兩人對分，彩券行買氣旺盛。記者潘俊宏／攝影

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