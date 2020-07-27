見蝙蝠與蝴蝶來店 大安區彩券行喜迎頭獎

威力彩今晚開獎，31.24億彩金共兩注得獎，分別開在南投縣與台北市大安區。大安區彩盈寶彩券行老闆娘女兒何明潔說，有看到蝴蝶、蝙蝠等吉兆，就有預感一定會中獎，果然成真。

威力彩今晚開獎，總獎金31.24億元由兩注均分，每人可抱走15.62億元，分別獎落台北市大安區大安路一段187號「彩盈寶彩券商行」及南投縣竹山鎮大公街69號「大運發商行」。

彩盈寶彩券商行已經營20年，是彩券行老店。老闆娘女兒何明潔表示，幾週前曾看見蝙蝠倒掛在騎樓底下乘涼，又有蝴蝶飛進店裡，就有預感一定會中頭獎，果然預感成真。

何明潔說，彩券行老客戶很多，這幾天因為威力彩獎金衝高，多了不少生面孔，生意也很棒。

老闆娘倪麗雲則說，有開出過今彩539頭獎800萬，但開出這種破億彩金的大獎還是第一次，「我也在亢奮狀態」，並表示以前頭獎好像都開在南部比較多，這次開在台北市，而且還是大安區，算是罕見。

彩券行放鞭炮時引起不少附近居民圍觀，紛紛驚呼原來大獎就落在自家不遠處，盛讚這是好彩頭；也有民眾扼腕「我家就在旁邊但我沒買」，搞不好與大獎擦身而過。

許多熟客上門來與老闆娘母女合照、分享喜氣，老闆娘表示，開出頭獎非常高興，也祝福大家都有中獎的好福氣。