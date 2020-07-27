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威力彩頭獎上看31.7億 六都彩券行買氣旺

中央社 / 台北27日綜合報導
威力彩頭獎今天開獎，單注頭獎獎金上看31.7億元，即使午後雷陣雨也澆不熄民眾試手氣的熱情，有的民眾穿雨衣到彩券行買彩券。記者潘俊宏／攝影
威力彩頭獎今天開獎，單注頭獎獎金上看31.7億元，即使午後雷陣雨也澆不熄民眾試手氣的熱情，有的民眾穿雨衣到彩券行買彩券。記者潘俊宏／攝影

威力彩頭獎連續摃龜47期，頭獎金額上看新台幣31.7億，今天晚間將開獎。六都彩券行下班時間湧現排隊人潮，有彩券行老闆表示，集資包牌人數增加，投注民眾最多比上週多出5成。

威力彩頭獎連摃47期，頭獎金額飆高，帶動買氣升溫，台彩公司下午上修本期預估銷售金額，由原先18億元增至21億元，頭獎金額也由上看31億元上修為31.7億，若1注獨得，將刷新史上新高紀錄。

桃園市桃園區千百萬彩券行曾16次開出頭獎，老闆鄭振男表示，最近民眾都指名買威力彩，每天吸引1500人到2000人，很多民眾及公司集資包牌，基本13支包牌為1000元，現在以包牌15支2000元者最多。

民眾吳先生就說，「花幾百元買個夢想」當然划得來，千百萬彩券行是桃園知名的頭彩店，平常買氣就旺，隨著獎金累積越高，排隊人龍就越長，他今天也跟同事集資包牌，還找手氣最好的同事購買，到場時，簽注民眾已從店裡排到馬路上數百公尺，就是要買個希望。

台中市南屯區欣賦彩券行曾於今年5月曾開出大樂透頭彩1注獨得9.3億元，楊姓業者表示，威力彩連摃47期後，從23日開始前來投注的民眾就絡繹不絕，今天開獎，投注民眾比平常多1倍，以800元包牌下注的民眾也很多，更有人大手筆投注5萬6000元。

台中市東區的來富貴彩券行曾開出5次今彩539頭獎，這幾天也買氣旺盛，業者更開設群組號召忠實客戶一起集資包牌，到昨天已號召400多人集資近百萬元包牌，希望大家一起集氣中獎得彩金。

高雄市苓雅區知名彩券行大興金香舖，經常開出頭獎，老闆郭國民表示，從今早營業開始排隊人潮就沒有斷，買氣比上週多了5成，還有兩組民眾集資包牌，共買了近15萬元，是5年來最旺的一次。

現場從下午5時開始，人潮絡繹不絕，當中不乏攜家帶眷跑兩家彩券行的爸爸，以及全家5人共同集資想碰運氣的媽媽。也有路人看到排隊人龍想試手氣，張姓婦人就說，「有買有機會，上週沒買，這次買張玩玩看」。

台北轉運站附近的彩券行老闆說，最近包牌、集資人數大增，畢竟頭獎高達31億，還有整個公司辦公室來買，一口氣買上千、上萬的客人也變多。他說，不少路過上班族來拚手氣，多半買了就走，「可能號碼都想好了，畫一畫就趕快結帳」，動線流暢。

位於台南市北區成功路的彩券行曾在去年8月開出過20.47億元的威力彩頭獎，下午開始上門顧客不斷，工作人員忙得不可開交。負責人龐仲凱說，顧客比平日多了一倍，集資、包牌的顧客也不少。

新北市施姓彩券行老闆則說，這幾天因持續摃龜，彩金累積帶動買氣，每天都很忙，今天更是一早就有排隊人潮。他說，許多人集資買彩券，以包第2區1到8號的小額包牌最多，較過去呈倍數成長。包牌金額也大多是2萬元到4萬元間，都是要拚個發財的希望。

威力彩

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