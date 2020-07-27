威力彩頭獎31億！風水師曝：「這兩種店」開出大獎機率最高

威力彩頭獎連槓47期，今晚開出頭獎上看31億元，不少民眾搶買盼能中大獎。風水師透露，「三角窗」、「路沖」店面氣場較強，開獎機會較高。另外，威力彩頭獎開出地點以台中市9次最多，中獎機率最高的則是摩羯座，得主面向則是「鼻子高、嘴巴大」。

根據《三立新聞網》報導，風水大師「太子真人」透露，三角窗、路沖的店面，因為有煞氣、沖氣與雜氣，氣場很強，相當適合開彩券行、飲料店、小吃店等，且因為人多氣就旺，對彩券行而言更容易開出大獎。

太子真人表示，運氣好的人到哪家店家都能中獎，開出大獎的店家多是沾了中獎者的光，他直言「會中獎是命中注定」，財神爺已經在等能獲得一大筆錢財的人，而不是人去找財神爺。

根據統計，威力彩歷年頭彩共開出30次，開出頭獎的縣市包括台中市9次、新北市5次、台南市4次、高雄市3次、台北市2次。目前史上最高30.03億元威力彩頭獎，是由台中市霧峰區中正路896號的「金錢櫃彩券行」開出；累計9次以來，台中市合計共抱走高達91.4億元獎金，居各縣市之冠。

回顧彩券史上最高頭彩獎金為30.03億元，是今年4月23日在台中「金錢櫃彩券行」開出，一注獨得30.03億元，據傳是四位同事集資1200元購買，最後扣除稅金後可實拿24億，中獎人還特地送上188萬大紅包贈彩券行。

台彩指出，開出最多次億元大獎的投注站，是位於基隆市暖暖區的「碇內彩券行」，一共開出2次億元大獎，分別於2018年2月15日開出1.6億，2019年2月9日開出1億元，是全台灣開出億元獎金次數最高的投注站。

台灣彩券公司表示，從2014年威力彩第四屆以來，中頭獎機率最高的就是魔羯座20.7%，第二名是獅子座17.2%，緊接在後第三名是水瓶座13.8%，如果剛好是這些星座的民眾，也可以試試看手氣。

台彩先前也公開今年2位中威力彩的得主面相，其中一位於2月10日抱走4.65億元，獎落於台北市南港區「新住民投注站」，另外一位得主則是60多歲男性，於今年1月2日在新北市土城區「投彩商行」開出，兩位得主的面相共同特徵為「鼻子高、嘴巴大」。