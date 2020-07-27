快訊

達佛屠殺再起！蘇丹「農牧戰爭」危機，屠村至少80死

獨家／公視震撼彈 總經理等三位高層宣布請辭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

威力彩頭獎31億！風水師曝：「這兩種店」開出大獎機率最高

聯合新聞網 / 綜合報導
威力彩今晚頭獎上看31億元，桃園市千百萬彩券行投注人潮排到馬路，「買了沒」成為民眾問候語。記者曾增勳／攝影
威力彩今晚頭獎上看31億元，桃園市千百萬彩券行投注人潮排到馬路，「買了沒」成為民眾問候語。記者曾增勳／攝影

威力彩頭獎連槓47期，今晚開出頭獎上看31億元，不少民眾搶買盼能中大獎。風水師透露，「三角窗」、「路沖」店面氣場較強，開獎機會較高。另外，威力彩頭獎開出地點以台中市9次最多，中獎機率最高的則是摩羯座，得主面向則是「鼻子高、嘴巴大」。

根據《三立新聞網》報導，風水大師「太子真人」透露，三角窗、路沖的店面，因為有煞氣、沖氣與雜氣，氣場很強，相當適合開彩券行、飲料店、小吃店等，且因為人多氣就旺，對彩券行而言更容易開出大獎。

太子真人表示，運氣好的人到哪家店家都能中獎，開出大獎的店家多是沾了中獎者的光，他直言「會中獎是命中注定」，財神爺已經在等能獲得一大筆錢財的人，而不是人去找財神爺。

根據統計，威力彩歷年頭彩共開出30次，開出頭獎的縣市包括台中市9次、新北市5次、台南市4次、高雄市3次、台北市2次。目前史上最高30.03億元威力彩頭獎，是由台中市霧峰區中正路896號的「金錢櫃彩券行」開出；累計9次以來，台中市合計共抱走高達91.4億元獎金，居各縣市之冠。

回顧彩券史上最高頭彩獎金為30.03億元，是今年4月23日在台中「金錢櫃彩券行」開出，一注獨得30.03億元，據傳是四位同事集資1200元購買，最後扣除稅金後可實拿24億，中獎人還特地送上188萬大紅包贈彩券行。

台彩指出，開出最多次億元大獎的投注站，是位於基隆市暖暖區的「碇內彩券行」，一共開出2次億元大獎，分別於2018年2月15日開出1.6億，2019年2月9日開出1億元，是全台灣開出億元獎金次數最高的投注站。

台灣彩券公司表示，從2014年威力彩第四屆以來，中頭獎機率最高的就是魔羯座20.7%，第二名是獅子座17.2%，緊接在後第三名是水瓶座13.8%，如果剛好是這些星座的民眾，也可以試試看手氣。

台彩先前也公開今年2位中威力彩的得主面相，其中一位於2月10日抱走4.65億元，獎落於台北市南港區「新住民投注站」，另外一位得主則是60多歲男性，於今年1月2日在新北市土城區「投彩商行」開出，兩位得主的面相共同特徵為「鼻子高、嘴巴大」。

威力彩

延伸閱讀

兄妹同框！韓戰結束67周年 妹捧「白頭山」紀念手槍、金正恩授予重要將領

威力彩連摃47期 命理師用台中地震預示今晚開獎結果

網問5年能存到100萬嗎？ 公職男分享經歷：2年內辦到

年薪多少才能養貓？網友：先存一筆10萬元預備金

相關新聞

包牌者眾！威力彩頭獎上衝達31.7億 越晚買氣越升溫

威力彩今晚將開史上最高頭獎，依上周台彩估計，今晚頭獎累積上看31億元，因為是史上最高頭獎，今天白天彩券行買氣非常旺，根據...

威力彩31億助買氣 民眾選「開天日」湧屏東玉皇宮求財

威力彩頭獎連47摃，獎金累積到31億元，將創史上新高，有鑒於此，部分民眾為求財補運藉昨天玉皇大帝開天門，特地到屏東玉皇宮...

威力彩頭獎31億！風水師曝：「這兩種店」開出大獎機率最高

威力彩頭獎連槓47期，今晚開出頭獎上看31億元，不少民眾搶買盼能中大獎。風水師透露，「三角窗」、「路沖」店面氣場較強，開獎機會較高。另外，威力彩頭獎開出地點以台中市9次最多，中獎機率最高的則是摩羯座，得主面向則是「鼻子高、嘴巴大」。

威力彩頭獎上看31億 最遲晚上8時前得下注

今晚威力彩頭獎上看新台幣31億元，台彩提醒，晚間8時一到，當期投注就會結束，提醒民眾趁白天投注，避開傍晚尖峰時間；在高額頭獎帶動下，今年銷售額累計已年增6.4%，由負轉正。

威力彩31億落誰家？「3星座」不買太可惜 幸運方位大公開

最近威力彩連續「摃龜」好幾期，累積獎金越來越高，很多人想買來試試手氣。最近財神能否對你微笑呢？你的幸運方位又在哪裡？有哪些買威力彩的小撇步？跟著科技紫微網一探究竟吧！

影／差1號險中25億 桃市瘋威力彩包牌、選號拚下去！

「買了沒？」威力彩連槓46期，今晚開獎的頭獎，預估上看31億元，桃園市今天上午一早不少彩券行吸引民眾選號簽注，「一圓億萬富翁夢」，桃園區千百萬彩券行更是早上開門前就有人排隊，不少外地人開車巷騎車來買，人潮大排長龍到馬路上，路過車輛好奇放慢車速，只見民眾包牌人激增，排隊蔡姓男子說，「怕什麼，就這麼一次31億大獎，拚下去」

31億威力彩是我的！玉皇大帝開天門 快來這補運求財

威力彩連47摃，頭獎累積獎金上看31億元，將創史上新高，不少民眾今前往各大宮廟祈求好運，希望財神爺可以降臨讓自己中大獎，通靈少女拍攝地點汐止濟德宮主委許仲辰表示，從昨晚開始就湧入大量信徒，今也舉辦補運儀式，盼大家都能補運添財。

今天下班買還來得及！威力彩冷熱門中獎號碼一次看

全民期待威力彩今晚開獎，不過想變成百萬富翁要先做好功課！台灣彩券公司公佈歷年來威力彩各數字中獎次數，其中以「24」開出244次最多，第二名是「04」，「03」則為第三名，而最冷門的數字是「09」僅開出168次。

威力彩飆31億元！最強偏財運「血型x星座」分析曝光 中獎最狂族群是他們

夏日炎炎熱得嗨，獎金累積也高到爆，但，有機會遇到，也有機會能得到嗎？血型ｘ星座，交叉造就出48種人格，究竟哪些人必須買，在何時買，該去哪類地方買，才能更錦上添花，甚至能從小獎，因而變成中大獎呢？來看看近期樂透運最狂的族群是誰！

威力彩31億頭獎今晚開出！中獎後「最難熬一週」要先做這件事

威力彩頭獎累計已連47期摃龜，目前頭獎上看31億元，今（27）日晚上10點將再度開獎。台灣彩券指出，對於頭獎得主而言，中獎後到領到錢的一週，將是最難熬的幾天，多數得主都會與另一半報喜，接著用心「保管彩券」，等待領獎的時候到來。

威力彩31億該換你了！偏財運極旺TOP4星座公開 這兩時段為最佳購買時辰

威力彩頭獎累計連47期摃，台灣彩券公司預估頭獎上看31億元，若1注獨得，將創史上新高紀錄，預估單期銷售金額也上衝18億元。彩券行也表示公司行號及親友集資包牌不少，甚至直攻售價2萬多元包牌套餐，預估會買6萬元以上更高價包牌套餐的大戶，近日也可能出籠。中華民國星相學會副理事長小孟老師也替大家分析了今天最旺的「四大偏財星座」以及開運財神方位、好運時辰，出手購買之前，先參考看看吧！

威力彩連摃47期 命理師用台中地震預示今晚開獎結果

威力彩頭獎已經連續摃龜47期，目前累積金額高達新台幣31億元，最強星座、生肖文章吸引網友注意，全台買氣也升溫，不過命理老師在臉書上分析，他以「指算法」看26日上午台中發生地震，並表示「唉啊，全台恐摃龜！威力彩頭獎可能沒有開出來！」他更說明，股市市場也被受波及，「恐讓主力、法人作調節用，可能讓散戶錯殺」。

熱門新聞

威力彩飆31億元！最強偏財運「血型x星座」分析曝光 中獎最狂族群是他們

威力彩31億該換你了！偏財運極旺TOP4星座公開 這兩時段為最佳購買時辰

晃到頭暈！ 氣象局：未來一周不排除出現規模4以上餘震

地牛翻身！ 東部海域規模6.1有感地震 最大震度花蓮4級

電療熱敷沒效 痠痛復健「做心酸的」

今天下班買還來得及！威力彩冷熱門中獎號碼一次看

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。