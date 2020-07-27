今天下班買還來得及！威力彩冷熱門中獎號碼一次看

全民期待威力彩今晚開獎，不過想變成百萬富翁要先做好功課！台灣彩券公司公佈歷年來威力彩各數字中獎次數，其中以「24」開出244次最多，第二名是「04」，「03」則為第三名，而最冷門的數字是「09」僅開出168次。

威力彩是一種樂透型遊戲，其選號分為兩區，必須從第1個選號區01~38的號碼中任選6個號碼，並從第2個選號區01~08的號碼中任選1個號碼進行投注，這六個+一個號碼即為投注號碼，於每週一和周四開獎。

根據台灣彩券官網上公布的數據，從民國97年開始，威力彩開獎數字各期不同，不過第一區最熱門的數字為「24」共開出244次，再來為「04」開出227次，第三為「03」開出225次，第四、五名分別為開出220次的「22」、以及219次的「01」。最冷門中獎號碼為「09」開出168次、181次的「02」和187次的「32」。