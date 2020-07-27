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威力彩31億落誰家？「3星座」不買太可惜 幸運方位大公開

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
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【文‧科技紫微網】

　

最近威力彩連續「摃龜」好幾期，累積獎金越來越高，很多人想買來試試手氣。最近財神能否對你微笑呢？你的幸運方位又在哪裡？有哪些買威力彩的小撇步？跟著科技紫微網一探究竟吧！

　

金牛座

幸運方位：正南方

最近你的搶錢功力十分精進，宛如八爪章魚一樣到處吸金，偏財運也是相當亮眼。想買威力彩的話最好找正南方的購買據點，而且務必要量力而為、低調行事，以免破壞得來不易的好財氣。

　

處女座

幸運方位：西南方

今年你都是走「外出求財」的運勢，想買威力彩的話，不要在熟悉的地方買，往西南方的城鎮走，特別是你不熟悉的區域才適合，另外，家人會是你的強力後盾，找家人一起合資，有望在關鍵時刻來個大翻盤。

　

天秤座

幸運方位：東南方

這一年你對金錢的渴望非常強烈，出手快狠準，財運也算「給力」，往往能讓你如願以償。另外你的旅遊運蠻旺的，可以朝東南方安排一段小旅行，消除疲勞、沉澱心緒後再來購買威力彩，讓你靈感更強喔！

　

有夢最美，希望相隨，雖然威力彩的風潮是一時的，不過花點小錢，投入公益，也是美事一樁。重要的還是不要太過沉迷，保持正能量的凝聚，財氣、福氣自來。

　

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