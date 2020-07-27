威力彩飆31億元！最強偏財運「血型x星座」分析曝光 中獎最狂族群是他們

夏日炎炎熱得嗨，獎金累積也高到爆，但，有機會遇到，也有機會能得到嗎？血型ｘ星座，交叉造就出48種人格，究竟哪些人必須買，在何時買，該去哪類地方買，才能更錦上添花，甚至能從小獎，因而變成中大獎呢？來看看近期樂透運最狂的族群是誰！

第一名

＜Ａ型土象人＞：Ａ血型的金牛、處女、魔羯

天冥和諧角作用使然，土象的好運落在傍晚時刻，下班放課後到開獎前的這段時間，要把握住這最好的擇號時機，財帛宮坐吉星，且兄弟宮輔，意味著人潮洶湧，熙熙攘攘喧嘩多的彩卷行，會是絕佳的選擇，近期凡逢偏財一搏，都適合自己一個人獨資，一個人去買去出手下注，對錢入口袋的運勢會更有助；這一組有著天降異財的跡象，加上Ａ型人正面臨工作平穩，投資獲利，博奕強運的金錢態勢，對於賺錢必須跟緊新聞訊息而採取動作，果斷不遲疑勇敢一拚，要是錯過這歪打正著撈大財的機會就真可惜了！

第二名

＜Ｏ型水象人＞：Ｏ血型的巨蟹、天蠍、雙魚

每逢海水月三角時，即為良辰吉時，水象的好運落在上午九點至下午一點，且平日運甚至勝過假日，也因此可趁人潮較少時去做買進，福德廟旺，長輩運佳，也因此若是一起去買彩卷樂透的人之中，若有中年以上的長者隨行能陪同購買，或彩卷行本身是由老者經營，這些輔助條件能更讓你增加得財運氣，Ｏ型近期很吃人際團體財，一起做的任何事都比單打獨鬥來得好運，這同樣展現於偏財上，合資是一種很好的方式，擴大中獎機率之外加大投注總額，玄秘宮活絡，腦海或眼中有什麼聲音數字，這類感應往往奇準無比，務必記錄下來，因為那絕對是老天丟給你的賺錢暗示。

第三名

＜Ｂ型火象人＞：Ｂ血型的牡羊、獅子、射手

躁動的火星作用於火象甚多，遷移宮大吉，也因此應趁休閒或遊玩之時去搏奕更能增加勝算，想中大獎，一定要去從未買過的店，因為新地點的初次購買更能添火象偏財運，而時間點，日正當中的正午之後至下午四點之間，為偏財最旺時，趁著午飯空檔下注也是個好選擇，Ｂ型人由於近期工作夥伴帶財，所以選擇和同事或是客戶同行最為理想；而火象的假日運勝過平日甚多，也因此近期五六日始終是較好的選擇，此外由於疾厄宮雙星坐，號碼的選擇上，雙數比單數更有中獎運，Ｂ型火象人應好好享受這個正偏財雙雙入帳的時期，對偏財別偶一為之，應持之以恆且用固定的金錢數字一搏。

第四名

＜ＡＢ型風象人＞：ＡＢ型雙子、天秤、水瓶

北交在雙子線，與水瓶宮幸運點互扶，非常明確的良辰財時為深夜與凌晨，也因時間點的關係，這組變成營業時間考量中最難買彩卷的一組，在官祿宮廟旺下，這一組以小搏大的機運最強，且自己買或靠別人買，都有著跟著別人撈一些的運，所需採取的是小額投注，且大家說哪個好你就跟進哪個，不要突發奇想，且隨選數字會比自己固定想選的喜歡數字來得好，財來得自然而然，且偏財會出現很多次，應一試再試就會輸少贏多，在地點選擇方面，市區勝於郊區，都會勝過偏鄉，因此可買之處相當多；ＡＢ型人別太信直覺，在偏財上不妨耳根軟一點，別人鼓譟什麼就姑且信之跟進，常常能因此得到意外之財。